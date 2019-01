Skærbækcentret ønsker ikke længere at drive oplevelsesstedet "Hjemsted - Danernes verden" efter udgangen af 2019. Politikerne i Tønder Kommune lægger nu op til, at arealet og faciliteterne på Hjemsted Banke sælges eller udlejes til et helt andet formål.

SKÆRBÆK: Dagene for oplevelsesparken "Hjemsted - Danernes verden" er talte. Som JydskeVestkysten skrev i dagens udgave har der tirsdag morgen været et møde om parkens fremtid, og resultatet er, at politikerne i Tønder Kommune lægger op til, at den tidligere oldtidsparks areal og faciliteter på Hjemsted Banke ved Skærbæk sælges eller udlejes til et helt andet formål.

Baggrunden for beslutningen er, at Fonden Skærbækcentret, der ellers har stået for driften af parken de seneste år, har meddelt, at man trækker sig fra driftsaftalen ved udgangen af 2019.

- Fonden Skærbækcentret har jo stået for driften af oldtidsparken i nogle år og gjort det rigtig godt. Men når de ikke ønsker at fortsætte mere, så må vi agere ud fra det. I den situation giver det god mening at undersøge andre muligheder for aktivitet på Hjemsted Banke. Derfor har vi i dag i forligskredsen aftalt, at vi vil forsøge at sælge arealet eller alternativt udleje det for en længere periode til et kommercielt/oplevelsesbaseret formål, siger Henrik Frandsen i en netop udsendt pressemeddelelse.