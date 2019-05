Jubilar er klar med en folkegave

LØGUMKLOSTER: De omkring 220 aktionærer i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland kan senere på året se frem til en jubilæumsfest og til at modtage selskabets 100-års jubilæumsbog. Det bliver dog ikke kun aktionærer, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, der kan se frem til at få glæde af den forestående runde fødselsdag.

Som en slags folkegave er selskabet netop nu ved at klargøre et naturpleje-område i Løgumkloster Plantage, der er udset til at være et bynært udflugtsmål.

- Det drejer sig om 12 hektar hede, kaldt Armhusheden, fordi området tidligere hørte under fattiggården i Løgumkloster. Området blive ryddet, der kommer får, der opstilles infotavler, og så indvier vi det på Naturens Dag den 8. september med en gåtur efterfulgt af lammekød på grillen, fortæller skovfoged Torben Ravn.

Selv indvielsen foretages af Tønders borgmester Henrik Frandsen (V), der også er næstformand i plantningsselskabets bestyrelse.