Hundredevis af unge viste deres respekt for dræbt kammerat

Flere hundrede mennesker deltog onsdag aften i et mindearrangement for 21-årige Kasper Pedersen, der tidligt onsdag morgen mistede livet i en trafikulykke øst for Tønder.

Tønder: Respekt. Det ord blev nævnt igen og igen, når nogle af de hundredevis af mennesker skulle fortælle, hvorfor de stod på en kold og forblæst landevej onsdag aften for at mindes og ære den 21-årige Kasper Pedersen, der tidligt onsdag morgen mistede livet i en voldsom trafikulykke.

En kilometerlang kortege af biler kom onsdag aften kørende ad Sønderløgum Landevej for at deltage i mindehøjtideligheden for Kasper Pedersen, der døde samme onsdag morgen. I hundredevis af primært ganske unge mennesker var mødt op for at deltage i den mindehøjtidelighed, som var blevet arrangeret i løbet af nogle timer.

Kortegen af biler havde hornet i bund gennem samtlige byer, de kom igennem fra Aabenraa, hvor de startede fra Kystvej, over Tinglev og flere andre byer, inden de nåede til ulykkestedet øst for Tønder.

Der blev lagt blomster og tændt lys ved ulykkesstedet, og der blev grædt mange tårer og givet mange knus.

Kasper Pedersens storebror, Daniel Pedersen, var initiativtager til bil-kortegen og mindehøjtideligheden, og flere af deltagerne roste hans fattethed og evnen til at få arrangementet stablet på benene trods hans store personlige tab. Han var tydeligt påvirket, men rolig og stille onsdag aften.

- Jeg har det virkelig dårligt, men jeg er glad for at der er så mange, der er kommet, sagde han.

Han kørte selv mod Sønderjylland fra Kolding tidligt onsdag morgen, da han hørte, at hans lillebror havde været involveret i en ulykke. Meget tidligt havde både han selv og andre familiemedlemmer en grum fornemmelse af, at det værste var sket.

Den 21-årige Kasper Pedersen blev erklæret død på stedet af en læge omkring klokken 8 onsdag morgen efter et frontalt sammenstød med en anden bil, hvis fører kom alvorligt til skade. Kasper Pedersen, der boede lidt uden for Tinglev, var på vej til sin arbejdsplads, Sæd Autoservice, men nåede aldrig frem.