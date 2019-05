Haves: 2 ledige stillinger Søges: 2 stærke direktører

Direktør Henrik Schou har valgt at fratræde sin stilling i Tønder Kommune efter et alvorligt ildebefindende og deraf følgende sygemelding. Det nytter ikke, at kommunen har en direktør, der kører med halve omdrejninger, siger han. Arkivfoto: Morten Flarup

Tønder Kommune er ved at hyre konsulentfirma, der skal bistå kommunen med at finde to nye direktører til henholdsvis teknik- og miljøområdet og børn og ungeområdet. Håbet er, at kandidaterne er på plads til 1. august.

TØNDER: Tønder Kommune har indledt jagten på ledende direktører til to af kommunens store fagområder. Den ene direktørstilling er blevet tom efter at Keld I. Hansen er udpeget som vicekommunaldirektør og er blevet ansat som udviklings- og projektdirektør for kommunen. - Heldigvis sagde han ja til stillingen, så vi skal have en ny direktør til teknik- og miljøforvaltningen, siger kommunaldirektør Klaus Liestmann. Keld I. Hansens nye stillingsbetegnelse dækker også over de to store - og lige nu vigtige fokusområder som Zeppelin Tønder og Tøndermarsk Initiativet - der skal sætte Tønder Kommune på landkortet nationalt såvel som internationalt i 100-året for Sønderjyllands genforening med det gamle Danmark næste år. Den anden direktørstilling, som skal besættes, er en stilling, der er blevet ledig efter at direktøren for børn- og skoleforvaltningen, Henrik Schou, har lavet en fratrædelsesaftale med Tønder Kommune. - Det har vi for ganske nylig sagt ja til, siger Klaus Liestmann.

Foto: Foto: André Thorup Kommunaldirektør i Tønder, Klaus Liestmann, skal ud at finde to nye direktører. Han håber, at stillingerne er besat med virkning fra 1. august. Til at hjælpe med rekrutteringen skal der hyres et konsulentfirma, fortæller han. Arkivfoto: André Thorup

Direktør på halv kraft Henrik Schou har været sygemeldt efter et alvorligt ildebefindende, som han fik på rådhuset omkring 1. marts. Kommunaldirektør Klaus Liestmann fortæller, at det var Henrik Schou, der henvendte sig til kommunen for at lave en fratrædelsesaftale. - Det skete af to hensyn. Dels af hensyn til sin egen jobsituation, dels af hensyn til Tønder Kommune, der ikke i en længerevarende periode skal stå uden direktør på børn- og skoleområdet samt pleje og omsorg, fortæller Klaus Liestmann og tilføjer, at Henrik Schou "er ude af huset" og dermed ikke vender tilbage. Henrik Schou, der blev ansat i Tønder Kommune 1. august 2016, er glad for tiden i Tønder. - Der har været spændende udfordringer. Tønder Kommune er en rigtig spændende arbejdsplads, og jeg er faktisk ked af at skulle derfra. Men jeg mener ikke, at Tønder Kommune ville have gavn af en direktør, der kørte med halve omdrejninger, siger den 51-årige direktør.

Forskellige profiler Henrik Schous direktørstilling i børn- og skoleforvaltningen er nu lagt sammen med pleje- og omsorgsforvaltningen. Det er en stilling med mange institutioner fordelt på mange matrikler og med mange ledere, som den kommende direktør skal have et tæt samarbejde med. Derfor søger kommunen efter en direktør, der kan have mange bolde i luften. - De to områder ligner hinanden. De er begge store institutionsområder, som kræver en bestemt form for ledelse. Så en ny direktør skal være stærkt kommunikativ og være en synlig leder, siger kommunaldirektøren og peger på, at de to stillinger skal besættes af to direktører med forskellige profiler. - Nu skal vi i gang med at finde ud af, hvordan de to profiler skal se ud, siger Klaus Liestmann.

Konsulentfirmaer Tønder Kommune har taget kontakt til fire konsulentfirmaer for at ramme plet i ansættelsesproceduren. Efter en prækvalifikation udpeges det firma, der skal være med til at finde de to direktører. Tror du, at det vil lykkes jer at finde to egnede kandidater til Tønder Kommune? - Tønder Kommune er en rigtig dejlig organisation, så selvfølgelig vil det lykkes at tiltrække kandidater til de to stillinger, siger kommunaldirektøren. Klaus Liestmann oplyser, at arbejdet med at besætte begge direktørstillinger sker sideløbende, og at han forventer, at jagten er indstillet og begge stillingerne besat per 1. august.