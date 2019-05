Lastbilens destination er Sverige, for det er hér, man er nået længst med at anlægge veje og rundkørsler, der kan klare de nye, 25,5 meter lange vogntog. Til sammenligning måler en "almindelig" lastbil 16,75 meter, oplyser Jesper Steenholdt, der er afdelingsleder af Hartmanns logistikafdeling i Tønder.

Når en strækning er udformet, så færdslen med modulvogntog kan foregå i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser og på en sikker måde, så kan Vejdirektoratet tillade kørsel med modulvogntog efter samtykke fra politiet og vejmyndigheden.Så godt som alle statsveje er i dag godkendt til modulvogntogene. Udover statsvejene er over 400 km kommuneveje godkendt. Der er i dag over 200 lokaliteter i Danmark, der kan modtage, sende eller omkoble modulvogntog. Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af to-tre enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Et modulvogntog må samlet veje op til 60 ton. Kilde: Vejdirektoratet

Mens de store lastbiler sparer både chauffører og brændstof - og dermed kuldioxidudledning - så har de også deres begrænsning. For de ekstra lange lastbiler kan ikke tage nogle svinkeærinder - dertil er vogntogene for store.

- Jeg plejer at sige, at man kan spare hver tredje køretur - og alligevel få mere gods frem, siger logistikchefen, der har arbejdet længe på onsdagens første afsendelse af det lange vogntog.

Der kan være 53 paller i et modulvogntog. Hver palle rummer mellem 3800-4000 æggebakker - alt efter om de er beregnede til 6, 10 eller 12 æg. Dermed kan der være over 200.000 bakker i et langt vogntog. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Færre ture

Hartmann og Jesper Steenholdt vil nu gøre sig erfaringer med at sende gods til fabrikkens tre største kunder i Sverige. Hvis det lykkes at flytte alle leverancer til de tre svenske kunder fra normale lastbiler til modulvogntog, så vil antallet af køreture fra Tønder til Sverige kunne reduceres fra 450 til 280 årlige ture.

- Vi gør da en indsats for at reducere CO2-udledningen. Ifølge Vejdirektoratet sparer man mindst 15 procent. Der er potentiale i det, siger Steenholdt.

Jens Kristensen havde æren af at være den første chauffør, der skulle køre modulvogntoget fra Hartmann. Han har kørt med de store lastbiler i de sidste tre-fire år, og for ham gør det ikke den store forskel.

- I Norge og Sverige skal man ikke en gang have et skilt, der viser, at lastbilen er 25 meter lang. Dér er alle lange, siger chaufføren, der skulle via Frederikshavn til Sverige.

Mens lastbilchaufføren ikke mærker forskel, så skal bilister måske lige vænne sig til, at det tager lidt længere tid at overhale et langt modulvogntog.

Jesper Steenholdt oplyser, at man i Tyskland også har mulighed for at køre med modulvogntog, men at de ruter, som Hartmann har brug for, endnu ikke er farbare for de over 25 meter lange vogntog.