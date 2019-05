Rømø-Sild-færgen kom på grund af tekniske problemer ud af kurs på afgangen fredag formiddag. Siden har de grundstødte passagerer og besætningsmedlemmer altså siddet fast uden for Havneby. Håbet er, at færgen senest kommer fri ved 18-tiden.

HAVNEBY: Siden fredag formiddag omkring kl. 10.40 har 126 passager og besætningsmedlemmer af Rømø Sild-færgen siddet fast og været fanget i Vadehavet.

- Vi havde et teknisk problem, der førte til, at færgen kom ud af kurs og stødte på grund. Vi må afvente eftermiddagens højvande før færgen kan komme fri. I værste tilfælde sker det først ved 18-tiden, siger direktør for Rømø Sild-overfarten og rederiet FRS, Birte Dettmer.

Ifølge hende er stemningen ombord god.

- Vi sørger for mad og drikke, det plejer at holde humøret oppe blandt mennesker, siger hun.

Hvad der er årsag til uheldet og hvorvidt skibet har taget skade af grundstødningen kan først besvares, når "Sylt Express" er tilbage i havn på Rømø.