Fotoudstilling og bogudgivelse med Tøndermarsken i centrum

Mennesketomt

Henrik Saxgren præsenterer marskens særegne magi og tiltrækningskraft i en poetisk række af mennesketomme fotografier, der i mødet med beskueren stiller skarpt på dennes eksistens og indre følelsesliv, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Henrik Saxgren er en anerkendt dokumentar- og reportagefotograf, der har lagt nye kunstneriske dimensioner til sit virke. Han er i dag mest kendt for sine antropologiske dokumentarisme, der viser samfundets fremmedgjorte eksistenser, men også for sine landskabsbilleder, hvor han tilbage i 2000 med egne ord, genopdagede en glæde ved at lave smukke billeder:

- I landskabsbillederne gav jeg plads for beskueren. Og for første gang fornemmede jeg, at det faktisk er finere at åbne sine billeder for fortolkning end at lukke dem, sagde Saxgren dengang.