Formand efter bank-dom: Det øger vores optimisme

Højesteret slår fast, at det er vanskeligt at drage en banks ledelse til ansvar for et krak. Men ledelsen kan gøres ansvarlige for enkelte lån. Det er godt nyt i forhold til den forestående retssag mod ledelsen i Tønder Bank, vurderer formanden f

TØNDER: Det er vanskeligt at drage en banks ledelse til ansvar for en banks krak. Men den kan være ansvarlig for enkelte lån. Og det kan ramme hårdt.

Det viser tirsdagens dom i Højesteret, hvor ledelsen i den krakkede Capinordic Bank blev idømt til at betale erstatning på 90 millioner kroner for at have ydet ni uansvarlige lån.

Højesteretsafgørelsen er blandt andet blevet nærlæst af formanden for Dansk Aktionærforening, Niels Mengel, der også er bestyrelsesmedlem i foreningen Tønderinvestor 2009, der kæmper for at få erstatning efter Tønder Banks krak i 2012.

- Capinordic bank-dommen kan ikke bruges direkte i forhold til vores sag mod Tønder Bank. Det er en anden type sag. Men dommen øger vores optimisme for, at der kan komme penge tilbage. Så det er positivt. Dommen viser, at en bankledelse kan blive dømt ansvarlig for enkeltsager. I Tønder Bank var der også nogle stærkt belastende lån, der førte til, at banken gik ned, påpeger Niels Mengel.