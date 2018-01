Flygtninge rykker ind over dommerkontoret

AOF overtog helt nyrenoverede lokaler over det gamle sygehus i 2014 til at undervise sprogelever i. Sprogcenteret A2B, der har overtaget sprogundervisningen i Tønder Kommune, flytter sprogundervisningen ned på det gamle dommerkontor. Arkivfoto: André Thorup

Efter at AOF i efteråret tabte retten til at undervise voksne flygtninge i Tønder Kommune, rykker kursisterne nu ned i lokaler over det gamle dommerkontor i Tønder. Sprogcenteret A2B overtager som ny kursusudbyder.

TØNDER: Indtil nu har integrationsborgere i Tønder modtaget danskundervisning i sprogcenteret over det gamle sygehus. Det er slut nu. Kursusudbyderen AOF har stået for sprogundervisningen i Tønder Kommune i flere år, men tabte i efteråret retten til at udbyde undervisningen, da det blev sendt i udbud af kommunen. - Vi har haft AOF i Tønder i 25 år, hvor vi løbende har søgt om muligheden for at tilbyde sprogundervisning, når det har været i udbud, men den her gang tabte vi, siger Peter Thode Loft, der er leder af AOF Syd. Fra 1. januar er det sprogcenteret A2B, der overtager danskundervisningen af de 180 udlændinge over 18 år i Tønder og Toftlund. I Tønder kommer det ikke til at foregå i de lokaler, der blev totalt renoveret, da AOF overtog lokalerne for tre og et halvt år siden. A2B har overtaget nogle lokaler over det gamle dommerkontor til formålet. - Vi skulle finde nogle egnede lokaler, og det var de i Nørregade 31. Lokalerne over sygehuset var super fine, men de var alt for store til, at de var egnet til os, forklarer Lars Raun, der er direktør i A2B.

Her udbyder A2B sprogundervisning Det er ikke kun i Tønder Kommune, at kursusudbyderen A2B udbyder sprogundervisning. Det gør de også i Mariagerfjord Kommune, Hjørring, Rebild, Morsø, Aarhus, Fredericia, Solrød og i Faxe Kommune.

Et nyt hold En del af de 17 medarbejdere, som AOF har været nødsaget til at afskedige, er blevet ansat af A2B, fortæller direktøren: - Vi har holdt samtaler med alle tidligere medarbejdere hos AOF sprogcenter, og så har vi haft samtaler med en række andre, som har været interesseret i ansættelse. Det har ført til, at vi har sat et hold, som blandt andet indeholder tidligere medarbejdere hos AOF, men hvor der også kommer nogle nye udefra, siger han. A2B kommer til at udbyde sprogundervisningen på dag- og aftenhold, og der vil være mulighed for også at etablere danskundervisning i weekenden. AOF forsvinder dog ikke helt. De vil stadig stå for undervisningen i forberedende voksenundervisning og ordblindhed i Tønder og Toftlund. - Vi har også stadig aftenskoler, så det er bestemt ikke sådan, at vi ikke løser opgaver i kommunen, understreger Peter Thode Loft.