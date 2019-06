Et køb af de lokaler, der tidligere husede Boiler Works, er det første skridt til at samle alle aktiviteter i PTI Europa på én adresse. Fremtidsplanen er, at virksomhedens hovedsæde skal flytte fra Nørre Sejerslev til Papegøjevej i Tønder, hvor både aktivitetsniveauet og antallet af medarbejdere skal øges.

- En af årsagerne til, at vi har købt bygningerne, er, at vi ønsker at udvide vores produktion med flere maskiner og flere medarbejdere, så vi på den måde kan opnå en større uafhængighed af vores udenlandske producenter, siger Jürgen Lorenzen.

- Det er korrekt, vi har købt bygningerne. Vi mangler plads, og det er der rigeligt af der. Det er også en rigtig god beliggenhed, siger direktør for PTI Europa A/S, Jürgen Lorenzen.

100 medarbejdere mistede dengang deres arbejde. Aktiviteterne blev senere genoptaget på et noget lavere niveau, men da kedelproducenten Danstoker lukkede ned for produktionen sidste efterår var det definitivt slut. De store fabrikshaller på Papegøjevej har stort set stået tomme siden. Men det ændrer sig snart. Fabrikshallerne har fået en ny ejer:

TØNDER/SEJERSLEV: Det kom som et stort chok, da virksomheden DP CleanTech, tidligere også kendt under navnet Boiler Works i Tønder, gik konkurs i 2013.

En af årsagerne til, at vi har købt bygningerne, er, at vi ønsker at udvide vores produktion med flere maskiner og flere medarbejdere, så vi på den måde kan opnå en større uafhængighed af vores udenlandske producenter.

PTI Europa A/S producerer og leverer lejer og transmissionsdele til over 2000 kunder fordelt over hele verden og på mange forskellige brancher.PTI Europa A/S var tilbage i 2017 med i opløbet om at vinde Tønder Kommunes erhvervspris. Virksomheden er desuden blandt hovedsponsorerne i TM Tønder Håndbold.

Solide bygninger

Lige nu står PTI til at rydde virksomhedens højlager, der er placeret i den tidligere tæppefabrik i Højer. Bygningen forventes inden for kort tid at blive solgt til Design-efterskolen i Højer, som agter at indrette en multisal på stedet.

Ønsket om på sigt at samle aktiviteterne på én adresse har Anneli og Jürgen Lorenzen haft i nogen tid. På et tidspunkt var et køb af det tidligere Danish Crown-slagteri også inde i billedet, men bygningerne var ikke optimale til de formål, som PTI Europa ønsker at bruge hallerne til.

- Men så fik vi øje på Boiler Works. Det er bomstærke, meget solide bygninger. Vi har ikke travlt. Vi går i gang omkring 1. oktober. Vores lager i Højer skal ryddes, og vi har afsat mellem to og to og et halvt år til at gøre de nye lokaler og haller præsentable og passende til vores formål.

Hvad fabrikshallerne og administrationsbygningen i Tønders sydlige udkant har kostet, ønsker Jürgen Lorenzen ikke at oplyse.

- Men vi har fået det til en god pris, siger han.