Elever fik demonstration med knald i

Tønder: Der var masser af brag i luften på Tønder Grundskole torsdag middag, da 5.c fra Tønder Grundskole og 5. klasse fra Marieskolen var til fyrværkeridemonstration.

Inden der for alvor blev fyret op for fyrværkeriet, blev eleverne klogere på, hvor stor skade fyrværkeri kan volde, og hvordan man omgås det sprængfarlige, flotte nytårskrudt på en god og sikker måde.

- Der er fem fyrværkeriråd. Det passer lige med fem fingre på hånden - hvis man altså ikke har båret sig dumt ad tidligere, lød det blandt andet fra Preben Frandsen, der stod for både den teoretiske og den praktiske del af undervisningen.

Til daglig er han både brandmand og ambulancefører, men han fortæller gerne børn og unge om farerne ved fyrværkeri.

- Jeg vil helst selv undgå at skulle ud til børn, der er blevet sprunget i luften, så jeg underviser hellere end gerne, lyder ræsonnementet fra Preben Frandsen.

Og der blev ikke lagt fingre mellem under den teoretiske del af seancen. Blandt andet blev der vist billeder af et skadet øje og resterne af en hånd, der var kommet for tæt på fyrværkeri. Preben Frandsen advarede dog børnene inden, så de kunne vælge, om de havde lyst til at se de skræmmende - men autentiske - billeder.