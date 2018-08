Ekstrem-svømmer er 467 kilometer inde i sit rekordforsøg

Et forsøg på at sætte en vild svømmerekord begyndte fra Vidåslusen på grundlovsdag den 5. juni. Nu - 467 kilometer senere, er svømmeren Lars Simonsen på vej til at runde Skagen.

HØJER/SKAGEN: Den 5. juni satte Lars Simonsen gang i et vildt rekordforsøg fra Vidåslusen. Lars Simonsen, der i dag bor på Fyn, men stammer fra Vejen, har nemlig sat sig for at svømme rundt om Danmark. En tur på 1300 kilometer i alt. Siden det hele begyndte i begyndelsen af juni har Lars Simonsen svømmet 467 kilometer, og er godt på vej til at nå en vigtig milepæl i rekordforsøget.

Med sig på turen, der bærer navnet Swim Denmark, er også Lars Simonsens mor, Ilse Simonsen. Hun følger med sønnen rundt i en padlekajak.

Svømmeturen når nemlig til Skagen i løbet af onsdag. Fra Skagen går turen videre ned langs den jyske østkyst, indtil de er på højde med Sjælland. Her er det planen, at Lars Simonsen skal krydse Kattegat, hvorefter turen går rundt om Sjælland, syd om Fyn og ender i Flensborg Fjord.