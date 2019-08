Efter ups: Kommune køber 14,5 hektar jord for en krone

- Det er en formalitet. Reelt set ejer kommunen jorden, og selvfølgelig vil vi ikke stå i vejen for noget. Vi skal hjælpe hinanden. Skolen er til gavn for alle, også for Skærbækcentret, siger Jørgen Hansen.

I Skærbæk kan en enkelt krone om muligt være en endnu bedre investering. Her køber Tønder Kommune nu ikke mindre end 14,5 hektar jord og boldbaner omkring Skærbækcentret for netop en krone.

Efter et møde i økonomiudvalget siger borgmester Henrik Frandsen, at der var fuld opbakning til handlen. De nuværende ejerforhold blev aftalt og tinglyst i 2008.

Handlen er blevet nødvendig, efter at det er kommet frem, at Tønder Kommune ikke ejer udenomsarealer til den nye skole, der netop nu opføres syd for Skærbækcentret. Foreningen og fonden bag centret er medejer af arealerne, og det går ikke, hvis skolen efter gældende regler skal opnå en ibrugtagningstilladelse.

Dybt pinlig

Claus Hansen (LA), der er medlem af økonomiudvalget, har tidligere betegnet den opståede situation som dybt pinlig.

- Helt grundlæggende er det vel sådan, at det første man gør, inden man går i gang med et byggeprojekt, er, at undersøge tingbogen, så man ikke kommer til at projektere noget på en anden mands grund, sagde Claus Hansen, da JydskeVestkysten tidligere skrev om sagen.

Under økonomiudvalgets behandling forhindrede det ham dog ikke i at stemme for handlen og dermed ordnede forhold.

- Men jeg spurgte samtidig, om der var mere jord til salg. For hvis den er så billig, så skal vi da købe noget mere, siger Claus Hansen.

Ifølge ham kunne hverken borgmesteren eller kommunaldirektøren på stående fod give svar på det rejste spørgsmål.