Efter mistænkeligt fund: Bomberyddere på vej til Rømø

RØMØ: En tysk turists fund virker så mistænkeligt, at EOD - Explosive Ordinance Device - på dansk bomberydderne - er på vej til ferieøen, for at fjerne genstanden.

Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen, oplyser, at den tyske turist var ude med sin metaldetektor lørdag eftermiddag. Da detektoren gav udslag på en sti i Kirkebyplantage, der ligger midt på Rømø ved Kongsmark, gav han sig til at grave. Imidlertid blev han mødt af et syn, der gjorde ham nervøs.

- Det han fandt, mindede ham lidt for meget om granat, siger Bjørn Pedersen.

Politiet blev alarmeret kl. 16.30 og efterfølgende blev bomberydderne tilkaldt.

Ifølge Bjørn Pedersen ventes rydderne at være fremme på Rømø ved 11-tiden.