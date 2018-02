Drabelige dragter men fredelig skak

Agerskov: Blandt andre en græsk prinsesse, et skelet, Spiderman, Batman og drenge i camouflagetøj var fredag samlet på Agerskov Skole. De spillede - ikke rollespil - men skak.

Skolernes Skakdag var i fuld gang, og på Agerskov Skole deltog elever fra indskolingen, inden de senere på dagen skulle deltage i fejringen af fastelavn.

- Vi har været nødt til at lægge våbnene herover til siden, for at det er fredeligt, fortalte en munter Gia Schultz, der koordinerer skoleskakken i Agerskov.

Blandt andre skakspilleren Frede Tjørnelund og en gruppe elever fra mellemtrinet var klar til at hjælpe de yngste elever med de forskellige skaktræk.

Til stede var også matematiklærer Bettina Larsen, der har været på skakkursus.

- De får det ud af det, at der er rigtig mange ting i skak, som også går igen i matematik, fortalte hun og pegede blandt andet på, at eleverne skal fordybe sig i løsningsmetoder.

- Plus der er det sociale i det - at de skal få et spil til at fungere to. De skal kunne tåle at tabe og vinde.

Hun mener, at eleverne lærer at koncentrere sig ved at spille skak, og hun tager snart nogle matematikbøger i brug, som fokuserer på skak.