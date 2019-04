Døde dyr: Fåreavler anmeldt for vanrøgt

Politiet og Fødevarestyrelsen har overtaget fåreavler Nis Nissens besætning i Højer efter at der er fundet et større antal døde dyr på ejendommen. Myndighederne slog til få dage efter at den 89-årige kritiserede det lokale digelag for grove forsømmelser.

- Vi fik en anmeldelse den 28. marts. Dagen efter rykkede vi ud sammen med Fødevarestyrelsen og en dyrlæge. Her kunne vi konstatere, at der var en del dyr, der ikke havde det godt, og at der også lå flere døde får og lam, siger lederen af politiets områdestation syd, vicepolitiinspektør Preben Westh.

Preben Westh siger, at det er meget sjældent, at politiet og myndighed går ind og overtager en bedrift.

- Vi har overtaget ansvaret for dyrene og sat personer til at passe dem. Det er også os, der har ansvaret for at sælge dem, siger Preben Westh.

Myndighedernes første besøg resulterede i første omgang i flere mundtlige påbud omkring dyrehold og dyrevelfærd. Efterfølgende kontrolbesøg viste, at Nis Nissen efter myndighedernes opfattelse ikke havde levet op til opstillede krav. Det resulterede i sidste uge i, at politiet atter rykkede ud og overtog ansvaret for bedriften, der består af omkring 2500 moderfår og lam.

Forsømmelser

Politiet og myndighedernes indgriben mod fåreavleren skal også ses i lyset af, at Nis Nissen for mindre end tre uger siden stod frem i JydskeVestkysten for at kritisere det lokale digelag for forsømmelser. Efter usædvanlig megen nedbør stod vandet højt i kogene, og Nis Nissen anklagede digelaget for ikke at have sørget for at holde afvandingspumper igang. Allerede dengang viste den 89-årige døde får og lam frem.

Den efterfølgende artikel og billeder i avisen resulterede i en del debat og kritik møntet mod fåreavleren, og fra flere sider blev der opfordret til at anmelde ham. Det skete den 28. marts, og dagen efter rykkede myndighederne ud.

JydskeVestkysten har været i kontakt med Nis Nissen for at høre hans kommentar til sagens udvikling. Men han ønsker ikke at medvirke.

- Det eneste, jeg vil sige, er, at vi har et godt liv i Danmark, lød den noget kryptiske melding fra hans side.

Formanden for digelaget, Fedder Feddersen, ønskede tilbage i marts ikke at kommentere eller reagere på den kritik, som Nis Nissen rejste mod digelaget. Og det gælder stadig.

- Jeg holdt mig tilbage dengang, og det gør jeg stadig. Men jeg har forstået, at der er andre, der taget over, siger han.

Onsdag var myndighederne og politiet tilbage på Nis Nissens ejendom. Det skete for at forberede salget af besætningen.