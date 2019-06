Fredag eftermiddag blev Skærbæk byfest officielt åbnet, og den traditionsrige pris - Den Gyldne Kost - blev uddelt til hh simonsen A/S.

Skærbæk: Solen skinnede på lutter glade ansigter fredag eftermiddag, da dette års Skærbæk byfest officielt blev åbnet. Det var formand for kultur- og fritidsudvalget i Tønder Kommune, René Andersen (V), der kunne ønske borgerne en god fest, og han benyttede lejligheden til at takke de mange frivillige over hele kommunen. - I denne tid er der mange byfester, og jeg tænker på de mange frivillige. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Tusind tak til jer alle, lød det fra René Andersen.

Den Gyldne Kost Den Gyldne Kost uddeles hvert år til byfesten i Skærbæk. Prisen uddeles af Sydbank i samarbejde med Skærbæk Erhverv, og med prisen følger 3000 kr.



Initiativet til prisen blev taget af Sydbank i 1994, og det er således 26. gang, at prisen uddeles.De seneste års prismodtagere er: 2013 Jakobsen Maskiner, 2014 Aaskov Byggeforretning, 2015 Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S, 2016 Jørgen Hansen Biler A/S, 2017 Aktiv Ferieby Skærbæk A/S, og 2018 Perlen v/ Maria Frankert.I år gik prisen til hh simonsen A/S.

Dagplejerne med børn var gået i optog gennem byen inden den officielle indvielse. Herefter var der is til de små. Det faldt i god jord.Foto: Betina Skjønnemand

Prisuddeling Efter den officielle åbning var det tid til den traditionsrige uddeling af Den Gyldne Kost, som Sydbank og Skærbæk Erhverv hvert år uddeler. Inden årets prismodtager blev afsløret, kunne filialdirektør i Sydbank Tønder, Tommy Schneidelbach Pedersen, løfte lidt af sløret for, hvorfor prisen i år netop lander, hvor den gør. - I år går prisen til en virksomhed, som på mange måder er startet i det helt små, hjemme fra garagen tilbage i 2002 - en rigtig iværksætterhistorie. Det meste af personalet i virksomheden har nu over 10 års anciennitet, og virksomheden gør meget for, at der er balance mellem arbejds- og familielivet. Virksomheden beskæftiger i alt 22 ansatte, hvoraf tre er i Kina. Det er løbende besøg fra udlandet, og på den måde er virksomheden med til at sætte Skærbæk og vores egn på landkortet, lød det blandt andet fra Tommy Schneidelbach Pedersen, inden han kaldte Hans Schmidt fra hh simonsen A/S op for at modtage prisen.

Der var godt fyldt op i Storegade i Skærbæk, da årets byfest blev officielt åbnet fredag eftermiddag.Foto: Betina Skjønnemand

Tæt på London og Paris Hans Schmidt takkede for prisen, og understregede, at Skærbæk er den helt rigtige placering for virksomheden. - Vi er meget stolte af at være den del af Skærbæks succes. For det er én stor succes. Vi er over 500 virksomheder i byen, konstaterede Hans Schmidt. Han afslørede også, at han ofte bliver spurgt om, hvorfor en virksomhed som hh simonsen A/S dog ikke ligger i Aarhus eller København. - Til det svarer jeg blot, at med vores placering ligger vi da tættere på både London og Paris. Og så plejer der ikke at være yderligere kommentarer, sagde Hans Schmidt.

Vand tiltrækker sig altid god opmærksomhed blandt børn. Således også i Skærbæk.Foto: Betina Skjønnemand

Tønder Brassband sørgede for musikken.Foto: Betina Skjønnemand

De små dagplejebørn var klædt festligt ud i dagens anledning.Foto: Betina Skjønnemand

Formand for kultur- og fritidsudvalget i Tønder Kommune, René Andersen (V), holdt åbningstalen.Foto: Betina Skjønnemand