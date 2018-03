Bro-fadæse: Kommune og rådgivere meldt til politiet

Den ulovlige nedrivning af den fredede bro over Fiskbæk ved Toftlund får nu også et efterspil hos politiet. Både Tønder Kommune og det rådgivende ingeniørfirma Cowi er blevet meldt til politiet. Anklagen lyder på medvirken til vandalisering af et totalt fredet stykke Danmarkshistorie.

TOFTLUND: Den opsigtsvækkende sag om nedrivningen af den historiske bro over Fiskbæk ved Toftlund får nu også et efterspil hos politiet. - Min kone og jeg holder meget af mindre kendte historiske steder i Sønderjylland. Derfor blev jeg temmelig sur, da jeg læste, hvad der er sket, siger Kenneth Jensen, Fredericia. Han afventede et par dage i forventning om, at Museum Sønderjylland ville være mere aktiv i forhold til en politianmeldelse. Men der skete intet. - Derfor besluttede jeg mig for at gøre det. Jeg har en forventning om, at Tønder Kommune bliver pålagt at genopføre broen, og at de involverede får en bøde. Havde det været en privatperson, der havde begået noget tilsvarende, viser afgørelser i tilsvarende sager bøder på mellem 10.000 og 20.000 kroner, siger Kenneth Jensen. Den 46-årige understreger, at det for ham er ganske usædvanligt at gå til politiet. - Jeg tror, det eneste jeg har anmeldt igennem årene, er et knallerttyveri, siger han.

Sagen Den oprindelig bro over Fiskbæk ved Toftlund var fra 1770 og udført i store granitplanker.Broen blev fjerne og erstattet af et pvc-rør og en skråning i januar i år. Det skete på trods af, at broen var fredet som oldtidsminde.



Den oprindelige bro blev renoveret sidste gang i 2005. Dengang blev granitstenene "pakket" ind i beton.



Af de oprindelige planker, der altså blev fjernet i januar og som var op til et par meter lange, er kun omkring halvdelen tilbage. De øvrige er blevet knust til skærver.



Slots- og Naturstyrelsen undersøger netop nu i dialog med Tønder Kommune var der er sket. Inden for et par måneder ventes det afgjort, hvorvidt kommunen pålægges at reetablere den oprindelige bro i det omfang, det kan lade sig gøre.

Efterforskning Hos Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter Jan Krogh Andersen at have modtaget anmeldelserne. - Vi vil indlede en almindelig efterforskning med inddragelse af de involverede parter. Men så langt er vi ikke endnu, siger han. Fagkoordinator Christian Kjær-Andersen, der er nævnt med navns nævnelse i politianmeldelsen, er berørt af udviklingen i sagen. - Jeg har aldrig før prøvet at blive anmeldt til politiet. Det lyder umiddelbart meget ubehageligt. Så det er ikke noget, jeg bryder mig om, også fordi jeg ikke rigtig ved, hvad der ligger bag, siger han. Hvis det er et spørgsmål om ansvarsplacering, falder anmeldelsen i tråd med Tønder Kommunes egne bestræbelser. - Vi er i fuld gang med at belyse, hvad der er sket. Det vigtigste er, at noget tilsvarende aldrig nogen sinde sker igen, siger Christian Kjær-Andersen. Netop nu er Tønder Kommune i gang med at lave en redegørelse til Slots- og Kulturstyrelsen. Kommunen er indstillet på at følge styrelsens afgørelse i sagen.