Borgmesteren sætter gården til salg

- Det sker i erkendelse af, at jeg er borgmester på fuld tid. Det er i sig selv en kæmpe opgave, og selv om bedriften er droslet ned og dele af jorden og driftsbygningerne er bortforpagtet, så er det stadig en stor opgave, at holde det hele pænt, siger Henrik Frandsen.

Rømøvej 88 er Tønders borgmester Henrik Frandsens ejendom. Han har efter nøje overvejelser med hustruen Jette altså besluttet sig for, at sætte gården til salg.

Sådan lyder salgsannoncen over ejendommen Rømøvej 88 i Ullerup nord for Skærbæk, som Landbogruppen Sønderjysk ApS som mægler netop har offentliggjort.

Ejendommen på Rømøvej 88 i Ullerup nord for Skærbæk er opført i 1985 og har et samlet areal på knap 133 hektar.Boligarealet i stuehuset er 173 kvm. Til ejendommen hører flere stald- og lagerbygninger.

Han er 58 år nu, og vil ved næste kommunalvalg være lige omkring 61 år. Det gør, at han i en situation, hvor han ikke fortsætter som borgmester, har svært ved at se sig selv vende tilbage til sit tidligere erhverv som svineproducent.

- Vi har ingen tidshorisont. Men når beslutningen nu er truffet, så ser jeg da gerne, at sagen kommer ud over kanten, lyder det fra borgmesteren.

- Her i Ullerup-området har det været en kendt sag. Vi har først prøvet at afsøge mulighederne i nærområdet, nu går vi ud i en større kreds, siger Henrik Frandsen.

Beslutningen om at sælge gården, som de købte tilbage i 1985 i fri handel, traf Jette og Henrik Frandsen for godt et halvt år siden.

Attraktiv ejendom

Ejendomsmægler på salget af Rømøvej 88 er Hans Henrik Christensen, Vojens. Han taler om en attraktiv ejendom, der skulle være til at sælge.

- Det dokumenteres også af den interesse, som vi oplever. Det er en ejendom med en fantastisk arrondering, hvor al jord på nær ni hektar er samlet i en blok. Den vil en køber godt køre et stykke vej for. Der er et supergodt stuehus, samt gode avls- og lagerbygninger. Den ligger ud til en stor vej, og er let at komme til, siger Hans Henrik Christensen.

Han er optimistisk med hensyn til at få en handel i hus.

- Vi er inde i en periode, hvor svinenoteringerne har taget et gevaldigt skridt opad. Det gør, at folk ser mere positivt på den samlede situation end for bare et halvt år siden, lyder det fra mægleren.

Hvor Jette og Henrik Frandsen vil bosætte sig, hvis deres hjem bliver solgt, har de ikke truffet nogen beslutning om.

- Det tager vi, når det kommer så vidt. Vi har ikke kigget på noget, lyder det fra borgmesteren.