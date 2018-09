Bomber, ild og laserlys: Naturvidenskabsfestival bragede igennem

- Naturvidenskabsfestivalen er en gammel tradition her på gymnasiet, som skal fremme interessen for naturvidenskab, siger Johnny Weile, der er projektansvarlig.

- Det er ikke så slemt, jeg kan godt klare at se blod og kan godt se mig selv inden for noget naturvidenskabeligt i fremtiden. Det har dog fået sat nogle tanker i gang om, at vi spiser noget, der har set sådan ud inden i, siger Karen Lück, der går i 7. klasse på Marieskolen.

- Jeg tror, jeg bliver veganer efter at have set en fisks indvolde, råbte en af eleverne, mens en anden elev var i gang med at åbne op for en ørred med en saks.

Eleverne tog udtrykket 'at lege med ilden' lidt for bogstavligt til Naturvidenskabsfestivalen på Tønder Gymnasium Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Erhvervsliv bakker op

I en hal på gymnasiet var der flere boder, hvor forskellige virksomheder var kommet for at bakke op om arrangementet og give de unge mulighed for at snuse til et job inden for netop deres branche.

- Jeg er mødt op her i dag for at vække en interesse blandt de unge, det er vi nødt til, hvis vi vil have lærlinge på sigt, siger Kurt Bucka, der kommer fra Jejsing Trælasthandel.

Foran hans bod var der sat to træblokke op, som de unge elever slog søm i.