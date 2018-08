Besparelser fundet: Udvalg er nu klar til at sikre børnecenter

Desuden oplever han, at der i kommunalbestyrelsen er et ønske om at bevare børnecentret.

Da det kom frem, at en lukning af Rømø Børnecenter var foreslået, arrangerede Rømø Børnecenters forældrerådsformand et møde, hvor både forældre, sommerhusejere og forretningsfolk dukkede op. Til stede var også udvalgsformand Kim Printz Ringbæk, og han fortæller, at udvalget har lyttet til modstanden.

"Hårdt spændt for"

Selv om besparelserne er fundet, ønsker børn- og skoleudvalget en politisk drøftelse af, om udvalgene kan få lov til at finde færre besparelser mod samtidig ikke at pege på så mange nye tiltag. Udvalgene har frem mod budgetlægningen skullet pege på både besparelser på driften og udvidelser.

- Vi vil gerne have en drøftelse af, om det kan være en mulighed, for vi synes simpelthen, at vi har nogle udfordringer både i forhold til foranstaltningsområdet og nogle af de her ting, som vi har snakket om nu og her, som gør, at vi er hårdt spændt for økonomisk i øjeblikket, fortæller Kim Printz Ringbæk.