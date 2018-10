Alle tiders mest oversatte børnebog udkommer på sønderjysk

Den findes på et utal af sprog, og nu er Antoine de Saint-Exupérys "Le Petit Prince", eller på dansk, "Den Lille Prins" også at finde på sønderjysk - ligesom bogen er centrum for en hel udstilling i Løgumkloster.

Her udstilles elevernes værker side om side med de originale litografier samt førsteudgaver. Derudover vises også et udvalg af de forskellige udgaver af bogen, som den ser ud verden over.

Det er Museet Holmen i Løgumkloster, der lægger lokaler til særudstillingen om Antoine de Saint-Exupérys "Le Petit Prince".Bogen vises på udstillingen i et lille udpluk af de mange sprogversioner, som findes. I alt vil man kunne se cirka 60 forskellige eksemplarer. Herunder de officielle sprog i EU, på de nordiske sprog såvel som på mere eksotiske sprog som for eksempel hindi og koreansk. "Den Lille Prins" er solgt i over 200 millioner eksemplarer og findes på over 360 sprog og dialekter.

Å synnejysk

Samtidigt er udstillingen også en lejlighed til at opleve en helt ny oversættelse. Ann Posselt står nemlig bag en spritny udgave på sønderjysk. Det hele begyndte med en konkurrence i sønderjysk, men blev hurtigt et projekt for hende:

- Jeg har været med til at lave konkurrencen "VM i synnejysk", og der var Elin Fredsted også med. Hun blev først kontaktet af det tyske forlag Edition Tintenfass, men havde ikke tid. Så fik jeg tilbuddet og sagde ja, forklarer hun.

Opgaven viste sig dog at være omfattende:

- Det var en stor udfordring at lave oversættelsen, for sønderjysk er jo ikke rigtigt et skriftsprog, og der er mange lokale forskelle. Det betyder også, at jeg har bladret meget frem og tilbage for at gøre stavningen konsekvent.

Det hele er blevet til med god hjælp fra to værker, som Elin Fredsted faktisk er afsender på. Således er bogen "Min føøst tusin' oe å synnejysk" og kompendiet "Synnejysk skrivning" blevet brugt som opslagsværker - men det er ikke hele hemmeligheden, fastslår hun:

- At lave oversættelsen handler meget om, at man finder den rigtige rytme. Jeg voksede op på Tåsinge, så jeg er vant til at slå om, så det at ramme den rigtige rytme var vigtigt for mig.