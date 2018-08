22-årig dømt for forsøg på samleje med 13-årig pige

En 22-årig mand har i en tilståelsessag ved retten i Tønder erkendt, at han forsøgte at have sex med en 13-årig pige. Manden blev idømt tre måneders betinget fængsel. Arkivfoto

En 22-årig mand fra Løgumkloster er ved retten i Tønder idømt tre måneders betinget fængsel for at have forsøgt at få samleje med en 13-årig pige. Desuden var manden i besiddelse af 17 nøgenbilleder af pigen.

TØNDER/LØGUMKLOSTER: Mens de fleste havde tankerne på aftenens julegaver og julemenuen, så havde en 22-årig mand fra Løgumkloster sine tanker et helt andet sted, da han juleaftensdag sidste år kørte mod Horsens for at have sex med en bare 13-årig pige. Det kostede onsdag den 22-årige en dom på tre måneders betinget fængsel med vilkår om, at han udfører 80 timers samfundstjeneste og fortsætter sine samtaler med en sexolog. Da den nu dømte begav sig mod Horsens den 24. december, var det forventninger om, at han skulle have sex med den 13-årige pige. De to havde mødtes på Snapchat et par dage forinden og havde aftalt, at de skulle mødes i Horsens. Men da den 22-årige efter køreturen kørte ind ved SuperBrugsen i Horsens, så blev han ikke mødt af pigen.

Far dømt for trusler Hendes 45-årige far havde opsnuset planerne, og derfor fik den 22-årige en varm velkomst af faren og dennes ven. - De ville have min telefon og mine bilnøgler, sagde manden i retten og tilføjede, at de to "spærrede" hans flugt ved at åbne dørene i de to biler. Pigens far er siden ved retten blevet idømt 20 dages betinget fængsel for at have truet den 22-årige med et jernrør. Da der blev fundet 17 nøgenbilleder - der karakterises som børnepornografi - af den 13-årige pige på den 22-åriges mobiltelefon, blev denne konfiskeret.