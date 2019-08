10 nye regnskaber: Zenith Dental, Rømø Manufaktur og Det Gamle Apotek

I regnskabet knytter virksomhedens ledelse selv følgende ord til tallene: "Selskabets kapital er tabt. Selskabets ledelse er opmærksom på selskabslovens bestemmelser om kapitaltab og forventer, at selskabet vil være i stand til at retablere selskabskapitalen via fremtidig indtjening. Kapitalejer har udstedt en støtteerklæring til selskabet, der sikrer den nødvendige likviditet til at gennemføre årets drift, hvorfor årsrapporten aflægges efter princippet om going concern."

I regnskabet knytter virksomhedens ledelse følgende ord til tallene: "Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. Selskabet er i opstartsfasen og er hermed i gang med at etablere sig på markedet. Dette medfører begrænset indtjening, hvorfor selskabet har tabt virksomhedskapitalen."

Tønder-virksomheden Det Gamle Apotek A/S har oplevet en nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af regnskabet for 2018/19, som selskabet har registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Virksomheden Concept 2 Go ApS i Tønder har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2018/19, som selskabet har registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Selskabets formål er at yde rådgivning til private og offentlige virksomheder samt at medvirke til gennemførelse af natur- og miljøprojekter.

Got to have it

Et nyt firmanavn er dukket op i Tønder. Her har Mette Lehmann Muus grundlagt virksomheden Got to have it ApS og er selv blevet direktør.

Den nye virksomhed er placeret i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, og ure eller babyudstyr via internet,".