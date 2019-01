Holmsland: Det er ikke kun sværvægterne i erhvervslivet, der sukker efter bedre forhold på de vestjyske landeveje.

Det samme gør landmand Asger Krogsgaard, som i dag må sno sig for at få arbejdskørslen til at glide.

- Vi planlægger vores arbejde efter trafikken. Vi er begyndt at køre gylle om natten. For det duer ikke, at man skal holde og vente i et kvarter for at komme ud på landevejen. Tidligere flyttede vi smågrise om lørdagen, hvor der er skiftedag i sommerhusene. Nu gør vi det mandag morgen klokken seks, fortæller han.

På en varm sommerdag kører der næsten 10.000 biler på Søndervig Landvej, mens der kører godt 11.000 biler på Holmsland Klitvej. Selv om der er længere mellem bilerne på en råkold januardag, kræver det ikke meget fantasi at forestille sig, hvordan det kommer til at se ud, når Søndervig Feriepark og Naturkraft åbner de kommende år.

Asger Krogsgaard tror dog på, at Ringkøbing-Skjern Kommune nok skal finde en løsning på de trafikale udfordringer.

I dag er landevejene på Holmsland nemlig kommunens hovedpine, men stod det til folketingskandidat Kenneth Mikkelsen (V), skulle staten overtage strækningen fra Ringkøbing til Hvide Sande.

I forbindelse med strukturreformen i 2007 blev det nemlig besluttet, at veje til landets industrihavne skulle være statsejede.

Den gang blev havnen i Hvide Sande imidlertid betragtet som en fiskerihavn, men havnen har siden udviklet sig til at være meget mere, og årligt kører 6000 lastbiler gods til og fra havnen.

Finansminister Kristian Jensen (V) er dog ikke umiddelbart klar til at ændre vejens status.

- Det står bestemt ikke øverst på vores ønskeliste at overtage vejstrækninger. Men vi er selvfølgelig nødt til at se på den udvikling, der foregår. Jeg er overrasket over, at der er så meget trafik til og fra Hvide Sande Havn, og det er selvfølgelig noget, vi skal have i baghovedet, siger sagde han under et besøg mandag.