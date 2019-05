Ringkøbing-Skjern: Det er sygdom, der er årsag til, at Svend Boye Thomsen har trukket sig som spindoktor for kristendemokraternes folketingskandidat Kristian Andersen. Det har kristendemokraternes kommuneformand Iver Poulsen oplyst - og det bekræftes af venner tæt på Svend Boye.

Ifølge Dagbladets oplysninger er Svend Boye Thomsen sygemeldt med stress.

Foruden byrådsarbejdet, hvor han er medlem af teknik- og miljøudvalget og børne- og familieudvalget, driver Svend Boye Thomsen firmaet Vestjysk Kommunikation, der udgiver en netavis og løser kommunikationsopgaver.

Hans udmelding om, at han stopper som spindoktor er på Facebook blevet med mødt med mange sympatitilkendegivelser fra venner og byrådskolleger.

Carsten Leidesdorff Skov skriver: "Den opgave har da kostet dig dyrt i mange sammenhænge Svend. Æv. Kram herfra."

Borgmester Hans Østergaard skriver: "Ønsker dig alt godt. Giv mig et kald hvis du har brug for det."

SF's Pia Vestergaard "ønsker dig alt det bedste, Svend."

Jens Nicolai Vejlgaard, Venstres formand i Region Midtjylland, skriver: "Kære Svend Boye Thomsen du er i mine tanker ... alt det bedste herfra."

Linda Nielsen, byrådsmedlem for Socialdemokraterne, ønsker "op på hesten, Boye."

Viceborgmester Søren Elbæk giver Svend Boye en socialdemokratisk emoji-rose og skriver: "In a dream It's typical not to be rational" (John Nash). Jeg tror du ved hvad jeg mener ... Vi ses og snakkes ved."

Elbæks hilsen lyder oversat "i en drøm er det typisk ikke at være rationel."