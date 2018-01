Store nedbør giver ikke landmænd problemer

Nedbøren hen over vinter bør ikke blive et problem for de vestjyske landmænd, som først begynder at gøde jorden i marts/april.

Markerne står nemlig under vand flere steder i kommunen. En opgørelse fra DMI viser, at år 2017 var det 10. vådeste år, siden man begyndte at måle landsdækkende i 1874. I Ringkøbing-Skjern Kommune har det betydet lidt mere nedbør end tidligere, og det får også betydning for markerne:

Ringkøbing-Skjern: De fleste vestjyder husker tydeligt, at 2017 var et år med meget regn. Hvis de skulle være i tvivl, skal de blot kigge på de mange marker i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ikke et alvorligt problem

De store nedbør skaber imidlertid ikke panderynker hos landmændene. De fleste landmænd begynder først at gøde jorden i marts eller april, og de våde marker burde derfor ikke være et tema om et par måneder:

- Det har ikke nogen voldsom betydning for gødningen. Det er klart, at vejret ikke må fortsætte med at være dårligt, fordi vandet skal naturligvis have mulighed for at fordampe eller forsvinde på anden måde, siger Karsten Simonsen.

Selvom de fleste landmænd ikke bekymrer sig om det dårlige vejr, er der alligevel en lille gruppe landmænd, som vejret kan få betydning for:

- Der er meget få landmænd, som er udfordret. De, der har kvægjord, kan blive udfordret, fordi de skal have pløjet deres jord i januar. De kan ikke køre på nuværende tidspunkt på grund af de store mængder vand, men det er to-tre procent af landmændene, der er tale om, siger Karsten Simonsen.