Staten bøjer sig for tog-ønsker

Lemvig: Den største knast, der forhindrede privatbanen VLTJ i at køre på strækningen Holstebro-Skjern, ser nu ud til at være høvlet væk

- Trafikministeren skrev onsdag til Region Midtjylland, at staten enten vil stille Linttog til rådighed, hvis de kan skaffes, eller kompensere banen økonomisk, siger Jørgen Nørby (V), der er formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, der behandler sagen.

Staten har tilbudt Midttrafik og VLTJ at overtage driften Holstebro-Skjern fra december 2020. Det skal kompensere for, at Midttrafik måtte afstå Odderbanen til Århus Letbane. Staten tilbød også at stille de nødvendige, brugte togsæt til rådighed. Midttrafik takkede ja til tilbuddet, men betingede sig, at det skulle være togsæt af typen Lint. VLTJ skal selv købe nye Linttog og ønskede derfor ikke en ekstra togtype med krav til ekstra reservedelslager, ekstra uddannelser med mere. Alene et ekstra reservedelslager ville koste banen omkring 20 millioner kroner.

Nu har staten bøjet sig for argumentet og er klar til at stille Linttog til rådighed, hvis de kan skaffes. Og det kan staten måske, for i dag bruger Arriva tog af denne type. Når Arriva i december 2020 skal afstå driften, er det tænkeligt, at staten bliver bedt om at overtage togsættene.

Foreløbigt er Jørgen Nørby tilfreds med svaret fra staten. Sagen skal dog gennem Region Midtjylland en sidste gang.

- Staten har bedt os tilkendegive inden 15. juni, om vi vil overtage driften på de nye vilkår, så derfor starter sagsbehandlingen i Regional Udvikling igen, siger Jørgen Nørby.