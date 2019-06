Ros fra både ansatte og arbejdsgivere til kommunalt projekt om sygefravær

Projekt Langtidsrask har hjulpet ansatte i både offentlige og private virksomheder med at få helbred, arbejde og privatliv til at hænge sammen.

Ringkøbing-Skjern: Projekt Langtidsrask, der bekæmper sygefravær i Ringkøbing-Skjern Kommune, udløber ved udgangen af 2019. Men en midtvejsevaluering foretaget af konsulenthuset Cabi viser allerede nu, at projektet har været en succes. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Evalueringen viser blandt andet, at tre ud af fire medarbejdere, der har brugt tilbuddet om anonyme råd og vejledning, siger, de har fået en større viden om symptomer og udfordringer. Ligeledes svarer 75 procent af de adspurgte, at de er mere opmærksomme på, at der findes en række tilbud, hvor de kan få hjælp i forhold til daglige udfordringer. Samtidig svarer over halvdelen, at de har fået redskaber til at håndtere deres symptomer, mens samme procentdel siger, at de er blevet mere opmærksomme på hjælp til selvhjælp.

Projekt Langtidsrask Projekt Langtidsrask er et samarbejde mellem Beskæftigelse og Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern Kommune.Siden februar 2018 har medarbejdere med udfordringer af fysisk, psykisk eller social karakter kunnet henvende sig hos projektleder og socialrådgiver Christina van Diemen og fysioterapeut Marianne Nørremark og få råd og vejledning om muligheder i den kommunale forvaltning, i den offentlige sygesikring og i private sundhedsforsikringer. Medarbejderne kan desuden henvende sig på telefon og mail.



Projektet udvides løbende, men foreløbig deltager Vestas i Ringkøbing og Lem, Arla Danmark Protein, GPV i Tarm, VM Tarm samt en lang række områder inden for kommunens sundhed- og omsorgsafdeling heriblandt Skjern Hjemmepleje samt plejehjemmene Holmbohjemmet, Rosenlunden og Centerparken.

Bedre klædt på Langtidsrask har ifølge Cabis evaluering været med til at klæde virksomhederne bedre på i forbindelse med forebyggelse. - Lederne kan ofte sidde med mange forskellige problematikker fra deres medarbejderes side, hvilket er svært at tackle, da man som leder ikke har den viden og de oplysninger, der skal til for at hjælpe den enkelte medarbejder, siger lederen af Skjern Hjemmepleje Lone Larsen. - Som HR Business Partner i Vestas ser jeg bestemt en værdi i projekt Langtidsrask og anerkender, at det kan være svært at måle værdien på kort sigt. Vi bakker 100 procent op om projektet - også, hvis der skulle komme en eller anden form for betaling, siger Kim Hvid Thomsen, HR Business Partner i Vestas Wind Systems.

Økonomisk værdi Indsatsen betaler sig - også på den økonomiske bundlinje, viser en business case, som Cabi har lavet. Beregninger med udgangspunkt i én konkret henvendelse viser, at Projekt Langtidsrask set over en periode på 69 uger kan have sparet kommunekassen for knap 130.000 kroner. En af de sidst ankomne virksomheder i projektet er VM Tarm. Her ser administrerende direktør Holger Ross Lauritsen også stor værdi i projektet, selv om det er for tidligt at vurdere, om indsatsen kan måles direkte på sygefraværet.