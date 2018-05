Prøv drone på marked

Borris: I år vil det være muligt at overvære et droneshow udført at professionelle dronepiloter på Dalager Marked. Bagefter er der mulighed for at gæster kan få lov til at flyve med en drone - helt gratis.

Den 27. udgave af Dalager Marked løber af stablen i dagene 25., 26. og 27. maj. Arrangørerne er stole af at kunne præsentere denne nyhed, hvor avanceret teknologi bliver anvendt, og håber på, at det vil kunne tiltrække endnu flere gæster.

Hele arrangementet med dronerne bliver udført af APEX Drone Racing, som er en dansk organisation, der blev etableret i 2017. Formålet med denne organisation er at inspirere, uddanne og udfordre fremtidens dronepiloter.

Organisationen har flere forskellige teams under paraplyen og det er APEX AIR SHOW der vil besøge Borris og lave luftunderholdning som bliver kombineret med visuelle hjælpemidler.

Showet finder sted lørdag 26. maj kl. 15.

Lørdagens program bryder også på koncert med Den Syngende Bager, Tørfisk og Videbæk Harmonikaklub samt udstilling af veterankøretøjer.