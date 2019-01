- Der er rigtig mange virksomheder, der har behov for at uddanne deres ledere også på akademiniveau, siger Bjarne Søgaard Nielsen, uddannelseskonsulent hos Innovest.

Med 30.000 arbejdspladser i kommunen er der et stort behov for efteruddannelses- og kursustilbud på både grundlæggende og videregående niveau, så medarbejdere og ledere i både private og offentlige virksomheder kan uddanne sig lokalt og tæt på arbejdspladsen.

- Vi glæder os utroligt meget til at komme i gang i Skjern, og vi ser frem til at møde, sparre og udvikle i samarbejde med de mange vestjyske ledere, siger chefkonsulent Peter Jørgensen, Erhvervsakademi MidtVest.

Lederkurser

I forvejen udbyder KompetenceGruppen - UdannelsesCener Ringkøbing-Skjerns afdeling for efteruddannelse - en række lederkurser- og uddannelser, herunder Den Grundlæggende Lederuddannelse, der giver adgang til Erhvervsakademiets akademiuddannelser.

Det har i flere år været et ønske fra erhvervslivet og erhvervsrådet, at der også skulle være lokale muligheder for at bygge oven på dette forløb med mere viden og udvalgte redskaber til god ledelse.

Nu er det altså lykkedes.

- Vi ved, at mange ar appetit på lederuddannelse på akademiniveau, og forventer, at dette nye tilbud, der er fleksibelt, og bør kunne passes ind i både den enkelte leders og virksomheds dagligdag, vil have stor interesse, siger virksomhedskonsulent hos KompetenceGruppen, Bjarne Wølch Rasmussen.