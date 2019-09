Lokal ungdomsuddannelse mestrer innovation - sprøjter prisvindende idéer ud: Jeg er hamrende stolt

- Jeg er hamrende stolt som rektor over at have sådan nogle lærere og elever, siger han.

Sidste år vandt en gruppe fra HTX Skjern med hundefoder baseret på melorme, som skal gøre dyrefoder mere CO2-venligt. Året før fik deltagere fra HTX en andenplads i konkurrencen. Her havde to elever udviklet en ring, man kan sætte på køkkenskeer. Så slipper man for, at sovseskeen glider ned i sovsen, og fingrene bliver heller ikke fedtede, når man skal sende sovsen videre.

Det samme gør sig gældende i innovationskonkurrencen DM i teknologi, hvor elever fra landets tekniske gymnasier duellerer om at have skabt den bedste opfindelse. Når finalen i 2019 holdes om halvanden uge, kan HTX i Skjern bryste sig af at have en finaledeltager for tredje år i træk.

Med fem podiepladser i træk har HTX i Skjern domineret de seneste udgaver af iværksætterkonkurrencen Danish Entrepreneurship Awards. For når de unge fra det tekniske gymnasium i Skjern drager til Fredericia for at kæmpe med i alt 140 grupper af unge fra hele landet, er det nærmest blevet en tradition, at vestjyderne bider sig fast i toppen.

Rektor John Lemming roser både lærere og elever for, at skolen kan hive den ene topplacering hjem efter den anden, når gymnasieuddannelserne dyster på innovation. Topplaceringer viser, at undervisningen fungerer, og det er med til at gøre skolen attraktiv for nye elever og deres forældre, mener rektoren. Arkivfoto: Mads Dalegaard

- Det er vigtigt, vi husker, at det ikke er konkurrencen i sig selv, der er målet. Målet er, at vi får nogle elever, som dels kan lave et godt eksamensresultat, så de kan komme ind på deres drømmeuddannelse, men som også lærer at arbejde projektorienteret. Det er meget vigtigt, siger han.

HTX-lærer Arne Lund Mogensen bakker op. Han underviser i teknologi og i innovation. Han har derfor været koblet op på mange af de prisvindende projekter, som udvikles i timerne på HTX i Skjern. For ham er det vigtigste, at eleverne lærer, hvordan man griber udviklingsprojekter an.

- Vi har en pædagogik og undervisningsfacon, der giver eleverne muligheder for at komme frem - ikke alene lokalt, men også på landsplan. Vi gør eleverne kompetente og studieparate til universitetet. Man kan ikke opnå sådan nogle resultater, hvis man ikke kan tænke selvstændigt, siger John Lemming.

For selvom man ikke driver uddannelser for at vinde priser, er priserne med til at understrege, at man arbejder på den rigtige måde, mener rektoren.

Arne Lund Mogensen har været lærer for flere projekter, der har klaret sig godt til konkurrencer. De senere år er han desuden blevet en del af dommerpanelet til DM i teknologi. Han og en anden lærer fra HTX i Vejle er dog mest af alt med for at sørge for, at erhvervslivets repræsentanter forstår, hvad teknologifaget går ud på, så erhvervslivets chefer kan bedømme ud fra nogle retfærdige kriterier. Det er derfor ikke Arne Lund Mogensen, som beslutter, hvordan hans egne elever skal klare sig. Foto: Jørgen Kirk

Erfaringen giver et netværk samt egne oplevelser at rådgive ud fra. Det giver noget pondus over for eleverne, mener Arne Lund Mogensen.

Samtidig har lærerne det til fælles, at de har været vant til at dyrke projektarbejde, inden de blev undervisere.

Vigtigt at løse virkelighedens problemstillinger

De tre lærere har selv oplevet, at man ikke løser problemer, uden at man rækker ud til verden.

Tina Rosendahl lærer eleverne, at man ikke bare kan sende en mail og så håbe på, at personen i den anden ende svarer. Der er langt større chance for at få et svar, hvis man ringer.

Henrik Skov Nielsen mener desuden, man skal huske at forlade skrivebordet, hvis man vil løse opgaver bedst muligt.

- Man designer aldrig et projekt hjemme fra skrivebordet. Man skal ud at se, hvilken virkelighed man skal designe noget til. Mange spørger også, hvorfor arkitekter har domiciler? Man skal jo være ude i marken. Det er derude, man får inspiration til nye projekter, siger Henrik Skov Nielsen.

Mødet med virkeligheden sker allerede i 1.g, når eleverne skal introduceres til måden at arbejde på.

De sidste par har år har de nye HTX-elever været en tur i Aarhus for at sætte gang i et projektarbejde om hjemløshed. Hvert år får eleverne en rundtur med de hjemløse mennesker for på egen hånd at opleve, hvilke problemer det rummer ikke at have en fast bopæl.

I år får 1.g-eleverne endvidere en smagsprøve på studieretningen med teknologi som studieretningsfag, når de over to dage skal forsøge at løse et problem, Arla har fundet frem til. Skruelågene på mælkekartoner kan nemlig være svære at skrue af for gigtpatienter, så nu skal HTX-eleverne sammen med Aarhus Universitet i Herning komme med forslag til at løse dét problem.