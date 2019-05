Kommune i shitstorm: Jobcenter vil sende brystkræft-opereret kvinde i jobafklaring

Hilde-Kristin Reed Mogensen fra Tim blev onsdag opereret for brystkræft og skal nu i gang med et halvt års forløb med strålebehandling. Den 1. juni får hun frataget sine sygedagpenge og skal sendes i jobafklaring.

Ringkøbing-Skjern: Ringkøbing-Skjern Kommunes jobcenter er Kristi Himmelfartsdag havnet i en regulær shitstorm, der har bredt sig langt ud over kommunegrænsen. I aftes lagde Hilde-Kristin Reed Mogensen et opslag ud på facebook med et foto af sig selv i sin sygeseng på Skejby Sygehus. Hun fortæller: "I dag er jeg blevet opereret for brystkræft. Et bryst og alle lymfekirtlerne i armhulen er blevet fjernet efter 6 måneders kemo. Når såret er helet, skal jeg i strålebehandling henover sommeren. Udover det skal jeg behandles medicinsk indtil februar 2020, hvilket højst sandsynligt ikke vil påvirke min arbejdsevne fysisk". Hilde-Kristin Reed Mogensen fortæller videre, at hun tirsdag fik brev fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Jobcenter, som skriver, at hun 1. juni ikke er berettiget til at få sygedagpenge mere. Hun skal derfor i et jobafklaringsforløb, hvor hun vil få ressourceforløbsydelse, hvilket svarer til kontanthjælpssatsen. - Lovgivningen siger, at man er berettiget til at få sygedagpenge i 22 uger. Den periode kan forlænges, men det er der ikke grundlag for ved mig, vurderer min jobrådgiver. Jeg forstår ingenting! Jeg har kræft og er ikke engang færdigbehandlet!?, fortæller Hilde-Kristin Reed Mogensen. Hun synes, at et jobafklaringsforløb vil være fint, når hun engang er færdigbehandlet. - Reelt set ved ingen, hvad jeg kan efter hele dette forløb. Der kan opstå mange forskellige senfølger, som jeg håber at slippe for, siger hun. 42-årige Hilde-Kristin Reed Mogensen er dyrlæge og ansat på Dyrlægecenter Vest i Ringkøbing. - Jeg er ikke blevet fyret fra mit arbejde, og det er heller ikke planen, så hvis/når jeg helbredsmæssigt er i stand til det, er min arbejdsplads sikret, og jeg håber, at jeg kan komme tilbage til mit arbejde hurtigst muligt - uanset om jeg får sygedagpenge eller ej, for jeg er faktisk ret glad for at arbejde! Der er ingen risiko for, at jeg lever af kommunens penge længere end højst nødvendigt, siger hun og spørger: - Er dette rimeligt? Kan det være rigtigt, at man som alvorlig syg skal behandles sådan?

Udvalgsformand griber ind Hendes fortælling er blevet kommenteret af tusindvis af forargede læsere. Også Kristian Andersen, kristendemokraternes folketingskandidat og formand for beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, reagerer. - Jeg har været i kontakt med jobcenter-chef Kim Ulv Christensen, som fortæller, det er vurderet, at hendes sygedagpenge ikke skal forlænges. Hun skal dog ikke møde op til joabafklaring på mandag, men overgår til en anden ydelse. Jeg har bedt Kim Ulv Christensen om, at der skal kigges på sagen igen på mandag, så vi får en forklaring på, hvorfor sygedagpengene ikke er blevet forlænget. Det har jeg svært ved at forstå, hvorfor de ikke er, siger Kristian Andersen. Han rejser samtidig spørgsmålet, om kommunen administrerer en lovgivning, der er for stram. - Det er ikke første gang, vi oplever, at en borger bliver ramt uhensigtsmæssigt. Jeg vil gerne have, at Folketinget får kigget på det her, for det er ikke i orden, at syge borgere skal kæmpe mod systemet. Vi kommer nok aldrig ud over, at der skal foretages et skøn i lovgivning om mennesker, og nogle gange skønnes der forkert, og så har man mulighed for at klage. Men nu kigger jobcenteret på Hilde-Kristin Reed Mogensens sag igen på mandag, siger Kristian Andersen.

To kriterier Når en borger har været sygemeldt 22 uger, skal kommunen vurdere, om borgeren skal fortsætte på sygedagpenge eller i gang med jobafklaring. Sygedagpenge-perioden kan forlænges, hvis borgeren opfylder bare ét af syv kriterier. Dem som kan bruges i Reed Mogensens sag er: Hvis du er under eller venter på lægebehandling. Forlængelsen kan være op til 134 uger, hvis den lægelige vurdering er, at du vil blive arbejdsdygtig inden for perioden. . eller Hvis du lider af en livstruende, alvorlig sygdom. Forlængelsen har ingen tidsbegrænsning. Pia Vestergaard, SF-medlem af beskæftigelsesudvalget, mener, at Hilde-Kristin Reed Mogensen opfylder kriteriet om livstruende, alvorlig sygdom. - Det er muligt, Hilde har fået fjernet sin kræftknude, men hendes tilstand må stadig betegnes som alvorlig. Det er simpelthen tolket for stramt af kommunen. Mennesker med alvorlig sygdom, skal ikke samtidig kæmpe med systemet, siger Pia Vestergaard.

Tidligere sager Dagbladet Ringkøbing-Skjern skrev i 2017 om jobcentrets tolkning af sygedagpengereglerne og spurgte jobcenter-chef Kim Ulv Christensen: Er folk, der får frataget deres sygedagpenge efter 22 uger, raske? Hertil svarede Kim Ulv Christensen: - Nej, ikke nødvendigvis. Men måske skal de have et længerevarende forløb med andre tiltag. Derfor har man jobafklaringsforløbene, som varer længere og med større mulighed for tilbud af optrænende og behandlende karakter. Loven er sådan, at med jobafklaringsforløbene har Folketinget ønsket at spænde et sikkerhedsnet ud under sygemeldte borgere, men prisen for denne sikkerhed er, at man kommer på en lavere ydelse. - Så ja, man kan godt blive frataget sine sygedagpenge, selv om man ikke er rask. Folk kan stadig være syge og skal igennem afprøvning, genoptræning og mere sygdomsbehandling. Så kan der eksempelvis laves en optrapningsplan for at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Det er på en lavere ydelse. Men det er dét signal, der er sendt fra politikerne på Christiansborg, da de ændrede loven om sygedagpenge.