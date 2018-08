Ringkøbing-Skjern: Egentlig havde Kristendemokraternes stemmesluger ved kommunalvalget Kristian Andersen sagt pænt nej tak til at fortsætte som sit partis folketingskandidat.

Men Venstres Esben Lunde Larsens overraskende farvel til politik fik Andersen til at genoverveje sin beslutning hen over sommeren.

Nu har han udfyldt en kandidaterklæring, som blot skal godkendes af partiets hovedbestyrelse.

- Med det fantastisk flotte kommunalvalg KD havde i vores kommune, så føler sig mig nærmest forpligtet til at stille op, og meningsmålerne ser lovende ud, siger han og fortsætter:

- Venstre skal køre en ny mand i stilling i vores område, og man kan ikke afvise, at nogle af Esbens vælgere kunne finde på at sætte kryds ved mig. Så alt i alt har jeg gjort op med mig selv, at jeg skal give det en chance til, siger Kristian Andersen.

Kristendemokraten har på forhånd betinget sig, at han hverken skal være spidskandidat eller føre valgkamp udenfor Vestjyllands Storkreds.

- Sidste gang tog jeg orlov og var land og rige rundt, men jeg vil have mulighed for at passe mine nye spændende opgaver i byrådet og mit arbejde som forstander på Solgården, så derfor kommer jeg til at stå længere nede på listen, fortæller Kristian Andersen.

Spidskandidat i Vestjylland bliver Simon Skals, som for år tilbage var aktiv i Kristendemokraternes ungdomsorganisation.

Ved det seneste folketingsvalg var Kristendemokraterne et godt stykke fra det kredsmandat, man havde sat næsen op efter i det vestjyske. Men også denne gang er optimismen i top.

- Sidst skulle vi have været oppe på 18.000 stemmer for at sikre kredsmandatet, og vi fik rundt regnet det halve. Derfor skal vi igen ud og fordoble stemmetallet, siger Kristian Andersen.

Det har Kristian Andersen prøvet før. Ved kommunalvalget blev han absolut topscorer i Ringkøbing-Skjern med 3618 personlige stemmer. Det var næsten dobbelt så mange, som fire år tidligere. Ved folketingsvalget i 2015 blev det til 3860 personlige stemmer.