Eivind Tangen skifter til Skjern fra i dag

HC Midtjylland er i store økonomiske vanskeligheder. Det har åbnet op for, at Skjern Håndbold har kunnet hente den norske landsholdsback Eivind Tangen til Skjern fem måneder før planlagt.

Skjern: Den norske landsholdsback Eivind Tangen skifter fra HC Midtjylland til Skjern Håndbold. Det er en gammel nyhed, for allerede for fem måneder siden fortalte Skjern Håndbold, at de havde lavet en treårig aftale med Eivind Tangen til næste sæson.

Nyheden er, at Eivind Tangen skifter til Skjern Håndbold nu med det samme. Det fortæller Skjern Håndbold i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

Baggrunden for det fremrykkede samarbejde er selvfølgelig den kaotiske situation i HC Midtjylland, hvor man i lang tid ikke har vidst, om man var købt eller solgt. Klubben balancerer på kanten af konkurs, og det har betydet, at fremtrædende spillere som Eivind Tangen og Espen Lie med flere andre har fået mulighed for at skifte klub øjeblikkeligt.

- Vi er glade for, at det lykkedes os at finde en løsning med HC Midtjylland, der gør det muligt for Eivind Tangen at tiltræde med det samme. Vi er overbeviste om, at vi straks får glæde af Eivinds kvaliteter i bestræbelserne på at hente medaljer i 888ligaen og forsøge at gå videre i Champions League, siger Skjern Håndbolds formand Carsten Thygesen i pressemeddelelsen.

Eivind Tangen, som scorede fire gange ved EM-slutrunden i Kroatien, glæder sig til det nye eventyr i Skjern Håndbold.

- Ved at skifte allerede nu giver jeg mig selv muligheden for en perfekt indgang til min karriere i Skjern Håndbold. Vi går en spændende tid i møde med knockout-fasen i Champions League, og ikke mindst i forsøget på at forsvare førstepladsen i 888ligaen, siger Eivind Tangen i samme pressemeddelelse.

Den 24-årige højre back Eivind Tangen har scoret 69 mål i 888ligaen i denne sæson for HC Midtjylland. I Skjern Håndbold kommer Eivind Tangen til at skulle dele spilletid med Kasper Søndergaard i bagkæden. Eivind Tangen er også stærk defensivt, så det betyder, Skjern i perioder kan undgå udskiftningen af mellem forsvar og angreb på højre back.