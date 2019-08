Blåkilde Efterskole i Tarm indstillet til kommunikationsprisen Severin

Tarm: Kommunikationsprisen Severin uddeles hvert år til en friskole, der er gode til at kommunikere værdier og holdninger i det digitale rum. I år er Blåkilde Efterskole indstillet til prisen for deres tydelige værdier på tværs af alle deres medier. Det er konsulent og tidligere skoleder Anna Nees, der har indstillet skolen.

- Blåkilde Efterskole formår på både hjemmeside, facebook og instagram at gøre tydeligt opmærksom på deres værdier: Bæredygtighed, rejser og fællesskab med indhold. Gennem billeder og video mærker man glæde, sammenhold og udvikling, fortæller hun i en pressemeddelelse.

Det glæder forstander på Blåkilde Efterskole, Henning Kristensen, at få en nominering.

- Vi er rigtig glade for indstillingen. Den viser os, at vi er på rette vej - også på de digitale medier. Det er vigtigt for os med værdier på alle platforme, siger han.