EfB-sportschef mærker stigende interesse for klubbens spillere på grund af den sportslige succes. Klubben er indstillet på at sælge mindst én spiller til sommer, og den føler sig godt rustet til både forhandling og erhvervelse af nye spillere.

- Det mærker vi både på uformelle snakke med agenter og på fremmødet på stadion. Det er usædvanligt, at der er 15 klubber til en af vores kampe, men det hænger også sammen med, at vi spiller mod FC Nordsjælland, der altid tiltrækker stor interesse, siger Jimmi Nagel Jacobsen, der dog er ret overbevist om, at de fremmødte klubber ikke kun kigger på udeholdets spillere.

Der er prominent besøg, når EfB mandag aften tager imod FC Nordsjælland. Blandt de omkring 15 klubber, der er repræsenteret på tribunerne, er de to storhold Borussia Dortmund og Galatasaray, fortæller sportschef Jimmi Nagel Jacobsen, der generelt mærker en stigende interesse for EfB's spillere.

Gunstig forhandlingsposition

Han og klubben har meldt klart ud, at planen er at sælge mindst én spiller til sommer. Af økonomiske hensyn og i en simpel erkendelse af klubbens placering i fødekæden. Og det giver sig selv, at den sportslige succes stiller klubben i en gunstig position.

- Vores spillere er interessante nu, fordi vi præsterer godt, og vi skal selvfølgelig forsøge at udnytte øjeblikket for at få det mest mulige for vores spillere. Samtidig har vi jo bragt os i en situation, hvor vi langt hen ad vejen i hvert fald kan være med til at bestemme betingelserne for et salg, siger Jimmi Nagel Jacobsen og hentyder dermed til, at EfB har lange aftaler med hovedparten af de spillere, der kan være interessante.

De seks spillere, JydskeVestkysten vurderer til at være de varmeste salgsemner har således alle kontrakter i mindst to år endnu.

Hovedreglen er, at spillere skal skydes af senest et år før kontraktudløb, hvis den sælgende klub skal gøre sig håb om en god pris.

- Vi synes selv, at vi har forberedt os godt på det, der skal ske i det kommende transfervindue. Samtidig med, at vi har lange aftaler med vores spillere, føler vi os også godt forberedt til at fylde de huller, der måtte komme, hvis vi sælger. Det betyder ikke, at vi er klar til at hente en spiller samme dag, vi sælger en anden, men vi har emnerne klar, lover EfB-sportschefen.