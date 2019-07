SønderjyskE's bænkede forsvarsprofil kigger efter en ny klub: - Et år på bænken vil ødelægge min karriere

Efter at have været selvskrevet til en plads i midterforsvaret gennem fire sæsoner, sad 33-årige Kees Luijckx på bænken i sæsonens første kamp mod Randers. Hollænderen er åben for at skifte klub, fordi han ikke føler trænerens tillid.

I træningen torsdag skiftedes to makkerpar af centralforsvarere i orange overtrækstrøjer til at forsvare mod SønderjyskE's offensivspillere. Det ene makkerpar bestod af Gartenmann og Banggaard. Det andet makkerpar var Kees Luijckx og Joao Pereira. Et førstehold og et andethold. Lige nu er Kees Luijckx kun tredjevalg i midterforsvaret.

Jeg kan ikke acceptere det, for jeg er i mine bedste år af karrieren. Det er uvirkeligt for mig at være på bænken. For et år siden skrev jeg under på en ny kontrakt, hvor vi talte om, at jeg skulle spille en stor rolle i at løfte SønderjyskE.

Måske farvel til SønderjyskE

Allerede i den første uge i opstarten til den nye sæson følte Luijckx, at hans rolle var skrumpet, og han vil ikke bruge et år på bænken, når han føler, han har noget at bidrage med på banen.

- Det er en svær situation, for det er ikke let at komme tilbage på holdet. Jeg kan ikke fortsætte sådan her. 12 måneder på bænken ville ødelægge min karriere. Jeg er en erfaren spiller, men stadig fit.

Ved du, hvor tæt du er på en plads på holdet?

- Hvis du er midterforsvarer, så er der ikke så meget, der ændrer sig. Bare se på mig i de sidste fire år. Jeg har spillet alle kampe.

Når du føler dig så langt fra en startplads, kigger du så efter en anden klub?

- Det kan være en mulighed. Situationen er ikke afklaret for mig. Jeg kigger mig omkring, og klubber kigger på mig. De er også klar over min situation. Måske bliver jeg. Måske forlader jeg klubben. Det kommer an på mange ting. Min familie, min løn, hvad der sker her, det kommer an på de andre klubber. Jeg ville elske at have en stor rolle i SønderjyskE, men det er ikke sandsynligt.

- Jeg har spillet fast i fire år, men nu savner jeg trænerens tillid.

For sportschef Hans Jørgen Haysen er det ikke udgangspunktet, at Kees Luijckx skal sælges.

- Han har været sindssygt god for os og er stadig sindssygt god. Vi har en meget konkurrencedygtig trup, og at Kees kan sidde ude, er et bevis på det. Det er ikke mit udgangspunkt, at han skal væk, for vi skal have rigtig dygtige spillere på alle positioner. Også mere end én, siger han.