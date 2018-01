SønderjyskE sælger Kløve her og nu

Troels Kløve skifter fra SønderjyskE til OB med øjeblikkelig virkning. Midtbanespilleren er blevet solgt til den fynske klub, oplyser SønderjyskE i en pressemeddelelse.

27-årige Troels Kløve havde et halvt år tilbage af sin kontrakt med SønderjyskE, som i dag er rejst på træningslejr i Tyrkiet. Kløve er blevet hjemme for at gennemgå et lægetjek hos OB, der tidligere på måneden indgik en aftale med Kløve for de kommende tre sæsoner. Nu bliver skiftet rykket et halvt år frem.

- Vi har valgt at tage imod et tilbud fra OB, så Troels skifter med øjeblikkelig virkning. Vi vil gerne ønske ham alt mulig held og lykke fremover og sige tak for indsatsen i den lyseblå trøje, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

Ifølge JV's oplysninger betaler OB i omegnen af 300.000-500.000 kroner for at købe Kløve fri af sin kontrakt før tid.