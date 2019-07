SønderjyskE er Sunnefeldts springbræt til bundesligaen

I sidste sæson vandt han det svenske mesterskab med IK Sävehof og blev kåret til håndboldligaens bedste unge spiller. Nu skal 21-årige Oskar Sunnefeldt være med til at spille SønderjyskE i slutspillet for andet år i træk.

- For mig selv er det at udvikle mig endnu mere. At spille mod bedre modstandere og spille med gode holdkammerater. Hvad angår holdet, synes jeg, vi skal med i slutspillet, og så må vi se. DM-guld kunne være fint, smiler han.

- Der har været mange, som har haft mange spørgsmål til det, men jeg synes, jeg vil gå min egen vej, og jeg synes, den danske liga er meget bedre end den svenske. Jeg synes, det er et fint hold at komme til, så jeg glæder mig.

- Jeg kan tage nye skridt i min udvikling, og jeg synes, det er et fint hold at komme i gang hos, og så ved jeg, at jeg får meget spilletid. Det er godt at være i gang, siger han om skiftet fra et svensk mesterhold til et dansk midterhold.

Debut på A-landsholdet

Oskar Sunnefeldt virker en anelse genert. Som om han lige skal falde ind. Den danske humor og ironi virker han dog på bølgelængde med. Han ved sikkert godt, at han ikke vinder DM-guld med SønderjyskE, inden kontrakten udløber i sommeren 2021.

Et andet karrieremål gik i opfyldelse inden skiftet til SønderjyskE, da han var med på et svensk landshold primært bestående af spillere fra den svenske og den danske liga i kampe mod Japan.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse. Det har været et mål at komme på A-landsholdet, siger Sunnefeldt, der stadig har alderen til at spille med U/21-landsholdet, men ikke tog med til det nyligt afsluttede VM.

- Jeg skulle begynde på et nyt hold i et nyt land. Alt er meget nyt, så derfor synes jeg, det var vigtigt at være med i opstarten. Jeg har haft en god snak med Kristjan (Sveriges landstræner Kristjan Andresson, red.) på landsholdet, og han og jeg synes, det var et godt valg, forklarer playmakeren.

I den kommende sæson skal han sammen med flere andre nye spillere forsøge at spille SønderjyskE i endnu et slutspil. Om to år kan et skifte til den tyske bundesliga meget vel blive næste skridt i karrieren.

- Det er vel planen. Nu spiller jeg i SønderjyskE i to år, og så må vi se, hvad der sker. Det bliver spændende, forsikrer Sunnefeldt.