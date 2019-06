På mål af Nazifi Yahaya og Peter Christiansen vandt SønderjyskE's hold af unge spillere 2-0 over de gamle i den første træning frem mod den nye sæson. Der var ganske vist ikke tale om nogen kamp af afgørende betydning. Det var en kamp på 15 minutter på en første træningsdag, der som altid var speciel. Inden da var spillernes form blevet kontrolleret i en løbetest, og mandag eftermiddag ventede flere tests af for eksempel springstyrke.

Banggaard er snart klar

Kampen på græs handlede ifølge cheftræner Glen Riddersholm mest om at give spillerne en mental gulerod, så de kunne mærke, at de var vendt tilbage fra ferie og få lidt bold i fødderne.

Derfor gjorde det heller ikke så meget, at nytilføjelsen Patrick Banggaard stod over den del af træningen. Han har sprængt trommehinden, og den skal lige på plads, inden han skal ind i nogen fysiske dueller. Men efter alt at dømme drejer det sig om dage, før han er klar til at spille fodbold.

Banggaard forventer at kunne bidrage med erfaring, når han i Marc Pedersens fravær sandsynligvis tager en plads i midterforsvaret ved siden af Kees Luijckx.

- Trods min alder på 25 så kommer jeg med erfaring og rutine, siger midterforsvareren, som kender Glen Riddersholm fra FC Midtjylland.

For Banggaard har det været et plus, at Riddersholm nu er træner i SønderjyskE.

- Det betyder noget. Jeg satte pris på ham i Midtjylland. Men jeg synes også, at setuppet omkring SønderjyskE er tiltalende og spændende.