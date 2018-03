Nyt tociftret millionunderskud i EfB

På to år har selskabet EfB Elitefodbold A/S leveret underskud på 62 millioner kroner, og selv om regnskabet for 2017 siger minus på 24 millioner kroner, er det betydeligt bedre end året før.

- Vi har forbedret det økonomiske resultat på trods af nedrykning, men det er klart, at turen ned i landets næstbedste række koster i både sponsorindtægter, tv-penge og på stadion, hvor der kommer færre tilskuere. Omvendt har vi langt færre udgifter til spillere end tidligere, men samlet er et resultat på minus 24 millioner kroner selvfølgelig ikke tilfredsstillende og heller ikke holdbart i længden, siger Brian Knudsen, der sidste efterår blev hentet til klubben efter en lang karriere som direktør i Sydbank.

Det er en svær øvelse, men når den administrerende direktør for EfB Elitefodbold A/S, Brian Knudsen, skal kommenterer selskabets årsregnskab for 2017, balancerer han på netop den knivsæg: EfB får for regnskabsåret 2017 et dundrende minus på 24 millioner kroner, og det betegnes som utilfredsstillende. Men det er knap 14 milioner kroner bedre end i 2016, da underskuddet var 38 millioner kroner.

Regnskab: Kan man juble over et underskud i årsregnskabet på 24 millioner kroner?

Truet selskab

Og det utilfredsstillende illustreres af, at EfB, for overhovedet at komme igennem regnskabsåret, har måttet låne 19 millioner kroner for at kunne betale sine regninger. Pengene er kommet fra "gode venner af huset" anført af Claus Sørensen-koncernen, der ejer 24 procent af EfB Elitefodbold A/S og tidligere økonomisk har holdt klubben oven vande.

Denne øvelse betyder også, at selskabets langfristede gæld er vokset voldsomt fra 1,2 millioner kroner i 2016 til 21,5 millioner kroner i regnskabet for 2017, ligesom egenkapitalen i 2017 er gået i minus 16 millioner kroner mod plus 3 millioner kroner året før.

Den korte historie om EfB Elitefodbold A/S lige nu er således, at selskabet ville lukke, hvis ikke ejerne holdt hånden under det, og da man også i 2018 budgetterer med et tocifret millionunderskud, har det været nødvendigt med tilsagn fra ejerne om at stille penge til rådighed for at sikre den fortsatte drift.

- Budgettet for 2018 er af forsigtighedsmæssige grunde lagt efter, at vi fortsat er i den næstbedste række, men skulle vi rykke op, vil det selvfølgelig have en positiv effekt. I første omgang handler det dog for selskabet om den lange vej mod økonomisk bæredygtighed, hvor vi viser økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu med de midler, vi har til rådighed, siger Brian Knudsen.