Ny aftale på plads: Team Esbjerg og guldvinder Jónsdóttir forlænger samarbejdet

- Hun er det, jeg vil kalde en rigtig "flow-spiller". Hun løber på de rigtige tidspunkter, hun afleverer boldene på de rigtige tidspunkter og er på den facon god til at sætte holdkammeraterne i gunstige situationer. Og så har hun fine menneskelige egenskaber.

- Det var vores helt klare førsteprioritet at lave en ny aftale med Rut, så det er jeg meget tilfreds med, tilføjer Jesper Jensen.

Den sidste aftale er netop skrevet under, og det er 28-årige Rut Jónsdóttir, som har sat sin signatur på en etårig aftale.

Godt med et flueben

Rut Jónsdottir, der sammen med KIF Koldings Olafur Gustafsson har sønnen Gustaf Bjarki, har været på kontrakt i Team Esbjerg siden sommeren 2017. I den første sæson var hun i lykkelige omstændigheder og spillede derfor slet ikke. I den anden sæson havde hun så fodproblemer og sad udenfor i en længere periode, men hun gjorde en forskel, da Team Esbjerg spillede DM-semifinaler mod København Håndbold og DM-finaler mod Herning-Ikast Håndbold.

- Hun bliver aldrig vores topscorer, og det er helt okay, men hun er god, og hun spiller med en af ligaens laveste fejlmarginer. Så det er meget fint at få sat flueben ud for hende, erkender Jesper Jensen.

Og Jónsdottir, der har spillet i den danske liga siden 2008, er rigtig glad for, at hun nu har fået fremtiden på plads.

- Det er rigtigt dejligt. Det var det, jeg gerne ville. Der venter os en meget spændende sæson i Team Esbjerg, og selvfølgelig har det også været vigtigt for mig, at det hele også kunne hænge sammen med det familiemæssige.