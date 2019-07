Et nyt russisk eventyr: Jan Leslie pakker kufferten

Der har været stille om håndboldtræner Jan Leslie på det seneste, men det er slut nu.

Om en god uge sætter han sig nemlig i et fly med kurs mod Moskva, hvor han skal over at stå i spidsen for et nyt håndboldprojekt.

- Det har været undervejs i rigtig lang tid. Det var egentlig meningen, at jeg skulle have været afsted op til sidste sæson. Tingene nåede dog ikke at gå i orden. Nu glæder jeg mig bare, fortæller den 48-årige esbjergenser, der senest havde trænerjob i Ribe-Esbjerg HH, men det sluttede fra den ene dag til den anden tilbage i november 2017.

Jan Leslie skal i den kommende sæson stå i spidsen for et helt nyt kvindeligt håndboldhold i Moskva, der bliver en del af CSKA-paraplyen, der blandt andet også tæller fodbold og ishockey.

Bag det nye håndboldhold står selveste præsidenten for det russiske håndboldforbund, Sergey Shishkarev. En stenrig forretningsmand, der har skabt sin formue i transportbranchen. Og ambitioner og forventninger er naturligvis tårnhøje på den kanter.