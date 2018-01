Sportschef: Kløve er ikke gratis

FODBOLD - TRÆNINGSKAMP: Vi har set det mange gange tidligere.

Når en spiller har skrevet under med en ny klub og efter planen skal skifte om et halvt eller et helt år, kommer det ofte til at ske tidligere.

Det kan det også komme til med Troels Kløve, der skal i OB efter sommerferien. Eller måske allerede i dette forår.

Sportschef, Hans J. Haysen, skifter han med det samme?

- Det er en mulighed. Det er det altid. Det er bestemt også en mulighed, at Kløve spiller foråret for os i SønderjyskE - og jeg ved, at han vil gøre sit arbejde 100 procent, hvis han bliver hos os endnu et halvt år. Han vil knokle på, som han har gjort hele tiden.

SønderjyskE ville gerne have holdt på den energiske midtbanemand og har længe talt fremtid og ny kontrakt med ham, men Troels Kløve endte altså med at vælge Kent Nielsen og OB.

Skifter Kløve først til sommer, får SønderjyskE ikke en rød reje for ham. Skifter han derimod med det samme, skal der penge på bordet.

- Det er klart. Han er jo på kontrakt hos os frem til sommer, og så skal vi selvfølgelig have kompensation.

Smutter Kløve, er det bestemt ikke usandsynligt, at fansene i SønderjyskE kan se frem til en gensyn med svenske Simon Kroon, som har svært ved at finde fodfæste i FC Midtjylland.

- Jeg kan ikke sige noget konkret, men det er klart, at Kløve-exiten måske gør det hele lidt mere aktuelt. Det må vi se.

Ellers ønsker cheftræner Claus Nørgaard sig en offensiv forstrækning - og det er sportschefen naturligvis helt med på.

- Det er det, som vi har sagt hele tiden. Så vores prioriteter er der overhovedet ikke ændret på.