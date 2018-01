SønderjyskE-boss: Uhre-handel på det rigtige tidspunkt

SønderjyskE sælger Mikael Uhre til Brøndby IF, men det har været vigtigt for sønderjyderne, at angriberen også er i Haderslev-klubben i foråret.

SKIFTE: Mikael Uhre har været et af de varmeste navne i vinterens transfervindue, og derfor kommer det heller ikke som en bombe, at SønderjyskE har solgt den 23-årige Skovlund-knægt til Brøndby IF, hvor han har fået en aftale på fire et halvt år gældende fra sommeren 2018.

Sportschef Hans Jørgen Haysen har flere gange udtalt, at der var stor interesse for den netop hjemvendte ligalandsholdsspiller, og blandt bejlerne var det altså Brøndby IF, der løb med Uhres underskrift.

For SønderjyskE har det været vigtigt, at skiftet først sker til sommer. Det siger direktør Klaus Rasmussen, der i disse dage vikarierer for sportschef Hans Jørgen Haysen, der ligger syg med lungebetændelse og høj feber.

- Det har været ekstremt vigtigt for os at holde sammen på truppen til det forår, der venter. Målsætningen er at have så mange gengangere som muligt, og Uhre er en af dem. Jeg er glad for, at tingene er endt, som de er gjort med respekt for foråret, hvor der venter en vigtig opgave for SønderjyskE, og hvor Uhre er en vigtig brik, siger Klaus Rasmussen.

- Uhre har et år tilbage af sin kontrakt til sommer, og det er rart for alle interessenter at få fremtiden på plads, siger SønderjyskE-direktøren.