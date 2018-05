Se citaterne: Hobro har hældt benzin på SønderjyskE's bål

Hobro-lejren har sendt mange matchfixingbeskyldninger mod SønderjyskE, og de kommende playoff-kampe mellem SønderjyskE og Hobro kommer næppe til at gå stille af sig.

SUPERLIGA: Kampene mellem SønderjyskE og Hobro IK plejer ikke at høre til i den mest sexede ende af skalaen i superligaen, men når holdene mødes i de kommende playoff-kampe, bliver det kampe, som mange vil holde et ekstra vågent øje med. Forholdet mellem klubberne er nemlig - uanset om de vil sige det offentligt eller ej - særdeles betændt. I Hobro-lejren har de ikke store tanker om SønderjyskE, efter sønderjyderne tabte til FC Midtjylland i den sidste grundspilskamp i Herning - dét, der senere blev taget op som en potentiel matchfixingsag. SønderjyskE's nederlag betød nemlig, at det var Hobro, der blev Sorteper i spillet om at undgå superligaens syvendeplads, og det rasede de efterfølgende over i Hobro-lejren. Flere i Hobro var ude med markante udtalelser i kølvandet på nederlaget, og nordjyderne fremlagde selv et potentielt bevis for matchfixing, da en privat besked fra SønderjyskE's Mads Hvilsom sendt til Hobro-spilleren og bedstevennen Jesper Bøge blev kopieret og fremlagt som en del af sagen mod sønderjyderne. Her er fem af de Hobro-udtalelser, der har været med til at skabe røre i SønderjyskE-lejren.

Sportschef Jens Hammer Sørensen til BT: - Det er jo matchfixing på allerøverste niveau.

Angriber Pål Alexander Kirkevold til VG: - Det virker råddent. Det var ret tydeligt, at de gik efter ottendepladsen med de udtalelser. Jeg synes, det er skræmmende. Det er en skam for fodbolddanmark, hvis det er tilfældet. Det kunne vi aldrig have fundet på at gøre. Vi havde gjort vores bedste ligegyldigt hvad.

Træner Thomas Thomasberg til Ekstra Bladet: - Heldigvis ender vi ikke med at gøre ting og sager, som strider mod vores værdier. Men der er hold i den runde, der desværre gør ting, der strider mod enhver etik og moral. Der findes også folk, som man kan stille en million foran, og de vil overveje, om der ikke er en smutvej, så de kan stikke af med pengene, uden det bliver opdaget.

Anfører Jonas Brix-Damborg til TV3 Sport: - Det var ikke særligt kønt at se på. Der er nok ikke mange, der ikke kan se, at der er noget galt, synes jeg. Den der med, at man siger, at man forsøger at vinde, den køber jeg ikke helt. Hvis man forsøger at vinde, så løber man ikke sådan retur. Det er usmageligt, og det er ikke særlig sundt for fodbolden.