Voldstiltalte kræves idømt to tre års fængsel og en udvisning

Procedure: Forsvarerne kræver frifindelse af to unge mænd, der er tiltalt for at have tæsket og truet en 20-årig til at begå røveri, mens anklageren vil have dem bag tremmer i op til tre år og kræver den ene udvist.

SØNDERBORG: Kan man lægge vidnesbyrd fra en røveridømt mand med hang til stoffer til grund for domsfældelse af to mænd, som han har forklaret med trusler og vold tvang ham til at begå røveriet? Det spørgsmål skal retten tage stilling til i sin domsfældelse frem til onsdag. En 19-årig og 26-årig mand fra Sønderborg står til to et halvt til tre års fængsel for frihedsberøvelse, trusler, vold og ulovlig tvang. Den 26-årige kræves udvist til Kosovo efter næsten 18 år i Danmark. Han har to betingede udvisninger i forvejen. Forsvarerne Lone Adolphsen og Pia Nøddebo tillægger ikke den nu fængslede røver stor troværdighed som vidne.

- Han er kommet i selskab med en klike, han gerne ville være sammen med. De har haft det hyggeligt, sagde Lone Adolphsen under torsdagens procedure op til domsfældelsen, hvor strafudmålingen i høj grad skiller anklager og forsvarere.

Den 20-årige røveridømte forklarede i retten sidste uge, det aldeles ikke var hyggeligt at blive taget med fra Aabenraa til Sønderborg og under trusler og tæsk ende med at begå røveri i en kiosk for at indfri gæld til hårdtslående plageånder. Den forklaring, mener forsvarerne, ikke holder til så hård en dom. Pia Nøddebo mener, anklageskriftet roder rundt i, hvem der har gjort hvad. Er der tale om ulovlig tvang med det formål at indfri gæld, kan man ikke anvende begreber som vold og trusler i flæng, påpegede hun. Der har ikke været tale om fortsæt til berigelse, men at inddrive et tilgodehavende, kundgjorde hun. Flere vidner har afveget meget fra politiets afhøringsrapporter. En 25-årig fra Sønderborg har forklaret politiet, den yngste voldstiltalte og den senere røver besøgte ham før overfaldet på kiosken, og at den 20-årige senere gerningsmand havde tårer i øjnene og forekom at være under tvang og pres. I retten i denne uge havde den 25-årige i lighed med andre vidner glemt, hvad han havde sagt og afviste at have udtalt sig på den måde. Det bliver også op til retten at vægte udsagnenes tyngde i strafudmålingen.