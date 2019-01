Vanvidsbilist erkender at have knald i låget ved påkørsel af sygehus

65-årig mand kendt skyldig ved Retten i Sønderborg i at have torpederet indgangspartiet på Sønderborg Sygehus i 2017. Han mener, han var sindssyg i gerningsøjeblikket som følge af hormonmedicinering.

Den 65-årig psykiatriske patient var for anden gang i retten, fordi påkørslen af sygehusets indgangsparti i december 2017 blev ført som en tilståelsessag. Manden betegner sig selv som sindssyg i gerningsøjeblikket. Han fik medicin i form af kvindeligt hormon i forbindelse med behandling for prostatakræft igennem tre og et halvt år. Det gjorde ham efter eget udsagn utilregnelig. Hans advokat Erik Johannsen går efter straffrihed i henhold til straffelovens paragraf 16.

En 65-årig mand blev ved Retten i Sønderborg tirsdag kendt skyldig i hærværk, mens strafudmåling blev udsat.Natten til fredag 2. juni 2017 kørte han ind i indgangspartiet på Sønderborg Sygehus. Forhallen blev ved torpederingen beskadiget for omkring 500.000 kr. Hovedindgangen blev efter hærværket aldrig genopført, da der skulle bygges en ny hovedindgang i 2018 et andet sted på sygehuset. Den 65-årige er tiltalt efter straffelovens paragraf 291 om hærværk og hensynsløs kørsel efter færdselsloven paragraf 118 med anklage om frihedsstraf samt ubetinget frakendelse af kørekort. I december 2017 erkendte den tiltalte i retten, at han havde ført bilen, men sagen er overgået til domsmandsretten, fordi han mener, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Der venter nu en psykiatrisk udredning, som skal påpege, hvorvidt han var det.

Mental ustabil

Erstatningskravet lyder på 500.000 kroner. Det håber tiltalte og hans advokat at undgå med henvisning til den 65-åriges mentale tilstand. Han kørte hjemmefra i psykisk kritisk tilstand tidligt om morgenen. Hormonbehandlingerne gjorde ham aldeles ustabil.

- Jeg ændrede mig mentalt og kom op at toppes med min kone og kolleger, sagde han.

Hustruen ville skilles, og manden ville søge hjælp på en eller anden måde. Hvorfor det skulle gå ud over Sønderborg sygehus, har han ikke noget svar på den dag i dag.

Da han holdt på parkeringspladsen, trådte han på speederen og kørte gennem indgangspartiet. Han siger, at han ikke havde planlagt at gøre det. Han havde selvmordstanker og var i en sørgelig forfatning.

Ingen mennesker kom noget til ved påkørslen, men der skete omfattende materielle skader for omkring 500.000 kr. Vinduerne og glaskarussellen blev smadret. Manden var ikke påvirket af spiritus eller narkotika. Det overraskede ham, at han overlevede sammenstødet med søjlerne i indgangspartiet:

- Jeg havde ondt over hele kroppen, men det var, som om at monstret inde i mig var forsvundet, og at jeg kom til mig selv igen, forklarede han.

Påkørslen og den hårde medfart gjorde, han læderede to lændehvirvler, og at den psykisk syge mand kom i fast psykiatrisk behandling. Det var ikke sket før torpederingen, selv om han var psykisk ustabil.

Forsvareren foreslog derfor i retten, at der indhentes en udtalelse hos psykiateren for at slå fast, om der er behov for en mentalerklæring. Det erklærede både tiltalte og dommer Jens Schultz-Hansen sig helt enig i.