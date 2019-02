Parken Universe på Nordals slår både Botanisk Have København og Experimentarium i Hellerup, når det gælder om at få den højeste vurdering hos DanCenters feriegæster. Det betyder nu, at Universe kan kalde sig Danmarks bedste temapark og museum.

I DanCenters årlige kåring af de danske attraktioner, har Universe Science Park vundet prisen som Danmarks bedste temapark og museum 2019.

I 2018 oplevede Universe den bedste sæson i ti år, set på antallet af besøgende. Parken havde over 128.000 børn og voksne på besøg i deres åbningstid fra påske til efterårsferien.

Den nye titel og det stigende besøgstal kan skyldes, at parken gennem de seneste år har åbnet op for nye oplevelser og aktiviteter, mener administrerende direktør i Universe, Torben Kylling Petersen.

- Den her pris kommer på et dejligt tidspunkt, hvor vi synes, at vi har fornyet parken og bragt nye oplevelser til vores gæster. Så vi kan kun være glade for, at vores gæster har kåret os til denne pris, fortæller Torben Kylling Petersen.

Universe har blandt andet åbnet en indendørs boldfabrik, fyldt med udfordringer til hele familien. En udendørs klatrebane i 11 meters højde. Og så har parken investeret i den største samling af Virtual Reality-oplevelser i Danmark.

Parken vil fortsætte udvidelserne med flere aktiviteter i 2019. For eksempel skal en kulisse fra filmen I Krig & Kærlighed bruges til en oplevelse, hvor man kan prøve kræfter med skuespil og videoredigering.